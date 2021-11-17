Su havzalarındaki nitrata yakın takip

Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi kapsamında çiftçilerde tarımsal kaynaklı kirlilik konusunda farkındalık oluşturulurken nitrat kirliliği de mercek altına alındı. Yer üstü ve yeraltı sularında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği izleme çalışmaları ülke genelinde 4 bin 836 istasyondan oluşan izleme ağı ile takip ediliyor.
Alınan numune sayısı on yılda 223 bin 194’ü buldu. Bu yılın ilk dokuz ayında ise numune sayısı 22 bini aştı. Numunelerde nitrat, azot, fosfat, fosfor, pH, klorofil gibi madde ve minerallerin analizi yapılıyor. Analizler sonucunda elde edilen veriler, tarımsal kaynaklı kirliliğin tespiti ve nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi çalışmalarında değerlendirilerek Nitrat Bilgi Sistemine kaydediliyor ve anlık olarak izleniyor.
REKLAM
20 HAVZADA TAMAMLANDI
Nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi ve nitrat kirliliğini önlemeye yönelik Nitrat Eylem Planı’nın hazırlanması çalışmaları TÜBİTAK’la birlikle sürüyor. 20 nehir havzasında tamamlanan çalışmasının gelecek yıl tüm nehir havzalarında tamamlanması hedefleniyor.