Şube ve öğretmen seçimi müdahalesiz geçen yılın uygulamasına devam

Eğitimde fırsat eşitliği ve hakkaniyet ilkeleri gözetilerek yeni uygulamalara geçilmesi gerekliliği kapsamında hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler açısından daha şeffaf bir süreç başlatıldı. Bu doğrultuda gerekli mevzuat değişiklikleri yapıldı. Söz konusu değişiklikle birlikte ilkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri ile ortaokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemiyle e-Okul sistemi üzerinden belirleniyor. Sistem, kura işlemlerinden önce, sırasında ve sonrasında yapılacak tüm çalışmaları kapsıyor. Kura işlemleri, yönergede yer alan ölçütler doğrultusunda geliştirilen algoritma ile e-Okul sistemi üzerinden tamamen otomatik olarak, herhangi bir müdahale olmaksızın gerçekleştiriliyor.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALDI

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında resmi ilkokul ve ortaokullarda uygulanmaya başlayan bu sistem, kamuoyundan olumlu geri dönüşler aldı. Bu doğrultuda, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında da sistemin uygulanmasına devam edilecek, ayrıca 2. ve 6. sınıf seviyelerinde nakil işlemlerinde de öğrencilerin şubeleri aynı yöntemle belirlenecek. Böylelikle, ilköğretim kademesindeki tüm sınıf seviyelerinde sistemin kademeli olarak hayata geçirilmesi hedefleniyor. İlkokullarda sınıf öğretmenlerinin şubeleri ise rastgele yöntemle belirlenerek oluşan şubelerle eşleştiriliyor.

NÜFUS KAYDINA GÖRE DAĞITIM

Kurulan algoritma, e-Okul ekranlarında iş ve işlemler gerçekleştirildiği tarih itibarıyla öğrencilerin MERNİS-Nüfus kayıtları esas alınarak yürütülmesi ve öğrencilerin, kız/erkek sayıları ve doğum tarihleri dikkate alınarak belirlenmiş ölçütler çerçevesinde her bir şubeye dengeli biçimde dağıtılması olarak iki temel esas doğrultusunda çalışıyor.

BU ÖLÇÜTLERE GÖRE BELİRLENİYOR

İlkokul 1. sınıflar için, 5 yaş grubunda okul öncesi kademesinde eğitim almış olması. Ortaokul 5. sınıflar için, BİLSEM öğrencisi olması. Ortaokul 5. sınıflar için, 4. sınıfı özel okulda tamamlamış olması. Ortaokul 5. sınıflar için, İlkokulda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında eğitim almış olması. MEBBİS-RAM Modülü üzerinde tanımlı özel eğitim/kaynaştırma öğrencisi olması. Yabancı uyruklu öğrenci olması. Anne ve/veya babasının vefat etmiş olması boşanmış olması, aynı sınıf seviyesinde kayıtlı kardeşinin bulunması, aynı isimde birden fazla öğrencinin bulunması. Bir önceki eğitim ve öğretim yılında sürekli devamsız olması veya veli talebi ya da şube öğretmenler kurulu kararı ile sınıf tekrarına bırakılmış olması.







