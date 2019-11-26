Gündem Suç makinesi yakalandı
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Suç makinesi yakalandı

Türkiye genelinde 210 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 64 yaşındaki Abdurrahim L. Bayrampaşa’da yakalandı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Abdurrahim L.
Abdurrahim L.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla kurulan “Mobil Park Polisleri” 15 adres beyanı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmayı derinleştiren polisler, şüphelinin Vatan Mahallesi’nde başkası üzerine kayıtlı bir adrese ara ara gelip gittiğini öğrendi. Polisler bu adresten çıkan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan suç makinesinin 75’i dolandırıcılık, 108’i başkasının kredi kartını izinsiz kullanarak çıkar sağlamak, 10’u resmi belgede sahtecilik, tehdit ve yaralamadan olmak üzere toplam 210 ayrı suç dosyasının bulunduğu belirlendi.

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