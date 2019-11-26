Suç makinesi yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla kurulan “Mobil Park Polisleri” 15 adres beyanı bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmayı derinleştiren polisler, şüphelinin Vatan Mahallesi’nde başkası üzerine kayıtlı bir adrese ara ara gelip gittiğini öğrendi. Polisler bu adresten çıkan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan suç makinesinin 75’i dolandırıcılık, 108’i başkasının kredi kartını izinsiz kullanarak çıkar sağlamak, 10’u resmi belgede sahtecilik, tehdit ve yaralamadan olmak üzere toplam 210 ayrı suç dosyasının bulunduğu belirlendi.

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