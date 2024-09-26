Suç makinesinden ahlaksız savunma

Ümraniye’de görevi başındayken polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti’nin sabıka kaydının detayları ortaya çıktı. Darp ettiği annesi Pınar Geçti’nin, oğlunun kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle defalarca kez şikayetçi olduğu görüldü. Emre Geçti, ilk olarak 2021 yılında kuru sıkı silah taşırken yakalandı.





TÜM AİLEYLE KAVGALI

26 ayrı suç kaydı bulunan katil zanlısı Geçti, 19 Eylül 2024 tarihinde mağdur T.Ç. isimli şahsın aracını zorla alıp kullandığı ve kendisini alıkoyduğu, aynı gün müşteki F.O. isimli şahsın motosikletini çaldığı ortaya çıktı. 19 Temmuz 2024 tarihinde annesi Pınar Geçti’yi darp ettiği, aynı gün kendisiyle kavga eden kız kardeşinin komşularına sığındığı, şüphelinin bunun üzerine komşuları Y.T.’nin evine giderek tehditlerde bulunduğu, 26 Haziran 2024 tarihinde çocukluk arkadaşı Y.A.Y. isimli şahsı bıçakladığı öğrenildi. 5 Nisan 2024 tarihinde Ş.A. isimli şahsın motosikletini çaldığı, 7 Mart 2024 tarihinde şüpheli Yunus Emre Geçti’nin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor olan Ö.G.’ye, annesine öncelik verilmesini isteyerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. 10 ayrı “Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçundan kaydı bulunan şüpheli Yunus Emre Geçti’nin üst aramalarında çok miktarda narkotik madde ele geçirildiği öğrenildi.





ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

24 Mayıs 2023 tarihinde Beşiktaş’ta D.K. isimli şahsı arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, bu olaydan 2 ay sonra ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçunu işlediği öğrenildi. Geçti’nin M.B. isimli şahsı arayıp bankadan aradığını söyleyerek, “Uygun kredi imkânımız var, kredileri bir çatı altında toplayalım’’ dediği ve müştekinin bu teklifi kabul ettiği, mobil bankacılık şifresini şüpheli Geçti’ye verdiği, daha sonra müştekinin mobil bankacılığını kontrol ettiğinde adına 120 bin TL kredi çekildiğini gördüğünü söylediği öğrenildi. Yunus Emre Geçti’nin annesi Pınar Geçti’nin 20 Ağustos 2023 tarihinde emniyete giderek oğlunun kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, tedbir kararı istediğini, davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği ortaya çıktı.





16 YAŞINDA BAŞLADI

Şüphelinin Ataşehir’de 18 Eylül 2022 tarihinde de darp ettiği bir şahsın parasını gasp ettiği öğrenildi. Geçti'nin 5 Kasım 2021 tarihinde A.E.Ş. isimli şahsı ‘Benimle ilişkiye girmek zorundasın’ diyerek direttiği ve saldırdığı, telefonunu alıp kırarak ‘cinsel saldırı’ ve ‘gasp’ suçlarını işlediği görüldü.





Kuzen de tutuklandı

Polis Memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kuzeni “Halk arasında korku ve panik oluşturma” suçundan tutuklandı. Katil zanlısı Geçti’nin kuzeni K.G. (15), sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaştığı gerekçesiyle Sultanbeyli ilçesinde Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Savcılıkta ifade veren K.G. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. K.G., “Halk arasında korku ve panik oluşturma” suçundan tutuklandı.





Polis olduklarını görmedim

Gencecik bir polis memurunu hayattan koparan Yunus Emre Geçti'nin ortaya çıkan ifadesinde tüm savunmasını yalanlar üzerine kurduğu anlaşıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifade veren şüpheli Yunus Emre Geçti, 5 ay öncesine kadar uyuşturucu kullandığını söyledi. Kendisini Dudullu'daki karakola polislerin götürdüğünü anlatan şüpheli, "Hırsızlık konusuyla ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda arkadaşım vardı, ifadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana 'Bekleyeceksin' dediler. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı." ifadelerini kullandı.





KATİL TUTUKSUZ YARGILANMAYI TALEP ETTİ

Şüpheli Geçti, annesine yardım etmek için oradan çıktığını iddia ederek, şöyle devam etti: "İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüsle gittim. Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasp ettiler. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'vuruldum' çığlığını duydum. Orada bir varil vardı, oradan silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım, evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum." Karşısında kadın olduğunun farkına varmadığını öne süren Geçti, "Diğerlerini de ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım, yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim." iddiasında bulundu. 27 yaşındaki polisi şehit eden zanlı geçti, tutuksuz yargılanmayı talep etti.







