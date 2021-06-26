Gündem Suç örgütü elebaşı Zafer Saral Türkiyeye iade edildi
İSTANBUL

Suç örgütü elebaşı Zafer Saral Türkiye’ye iade edildi

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Zafer Saral, Kuzey Makedonya'nda İnterpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Saral, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Suç örgütü elebaşı Zafer Saral Türkiye’ye iade edildi
Zafer Saral adliyeye sevk edildi.

19 Temmuz 2016'da Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafeye yönelik silahlı saldırıda "Kadayıfçıoğlu" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Veysel Salihoğlu ile birlikte Tufan Gedik ve Yakup Oral'ın öldürülmesi olayının faili olarak kırmızı bültenle aranan Zafer Saral, Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Adliyeye sevk edildi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Saral, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Diğer fail de iade edildi

Olayın faillerinden olan ve kırmızı bültenle aranan Cihan Saral da 30 Nisan'da Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak yurda getirilmiş ve 1 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Öte yandan, soruşturma kapsamında 29 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli gözaltına alınmış, 2 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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