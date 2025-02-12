Şükür’ün tazminat gelirine soruşturma

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) firari FETÖ’cü eski futbolcu Hakan Şükür’ün lehine tazminat kararları veren hakimlerle ilgili inceleme başlattı. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde hakaret ve küfür gibi gerekçelerle dava açan Şükür’ün, bu davalardan milyonlarca lira tazminat kazandığı belirlendi. Sadece Bakırköy Adliyesi’nde 17 ayrı asliye hukuk mahkemesinde toplam 121 davanın açıldığı belirtildi. Bu mahkemelerden verilen tazminat kararının diğer mahkemelere emsal olduğu, bu nedenle Şükür’ün peş peşe tazminat kazandığı belirtildi.