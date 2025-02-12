Şükür’ün tazminat gelirine soruşturma

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) firari FETÖ’cü eski futbolcu Hakan Şükür’ün lehine tazminat kararları veren hakimlerle ilgili inceleme başlattı. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde hakaret ve küfür gibi gerekçelerle dava açan Şükür’ün, bu davalardan milyonlarca lira tazminat kazandığı belirlendi. Sadece Bakırköy Adliyesi’nde 17 ayrı asliye hukuk mahkemesinde toplam 121 davanın açıldığı belirtildi. Bu mahkemelerden verilen tazminat kararının diğer mahkemelere emsal olduğu, bu nedenle Şükür’ün peş peşe tazminat kazandığı belirtildi.
İKAMETİ HÂLÂ İSTANBUL’DA
Şükür’ün lehine karar veren hakimlerin terörizmin finansmanı ilkesine aykırı hareket ettiğini savunan Avukat Burak Bekiroğlu, ilgili hakimleri HSK’ya şikâyet etti. Şikayetin ardından HSK harekete geçerek ilgili hakimler hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan Şükür’ün ikamet adresinin halen İstanbul’da göründüğü de ortaya çıktı. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, Türkiye’deki davaları takip için konsolosluktan vekalet çıkarması gerektiğini belirten Bekiroğlu, Şükür’ün ise konsolosluktan değil, ABD’nin Teksas eyaleti noterliğinden vekaletname çıkarttığına dikkat çekti. Bekiroğlu, bu vekaletin ülkemizde dava açmaya ve iş görmeye elverişli olmadığına vurgu yaptı.