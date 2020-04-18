Gündem Sulama amaçlı sondaj açıldı kalsiyumlu su fışkırdı 10 santimetre kalınlığında tortu oluştu
GÜMÜŞHANE

Sulama amaçlı sondaj açıldı kalsiyumlu su fışkırdı: 10 santimetre kalınlığında tortu oluştu

Gümüşhane’de tarımsal sulama yapılmak amacıyla açılan sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı. Bir yıldır suyun aktığı bölgede 10 santimetre kalınlığında tortu oluştu. Suyun tadına baktığını ve gazsız maden suyuna benzediğini kaydeden yöre sakinlerinden İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, “İçindeki karbonat miktarı arttıkça daha fazla tortu tutan bir su. En meşhuru Pamukkale’dir. Yakınımızdaki Ayazma taşı da bu şekilde bir oluşum. Son yıllarda burada yapılan yol çalışmaları ve sondaj çalışmalarından sonra Ayazma taşının suyu kurumak üzere. 20 yıl öncesine göre dörtte biri kaldı. Bu tip oluşumlarda su kesildiği an kararır ve hiçbir görsel niteliği kalmaz. Bu su oraya taşınabilirse orada çok daha turizm potansiyeli yüksek bir oluşum meydana getirilebilir.” dedi.

Haber Merkezi İHA
Tarımsal sulama yapılmak amacıyla açılan sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı.
Tarımsal sulama yapılmak amacıyla açılan sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Dedeli köyünde bir vatandaş yeni yaptığı evin yanına sulama amaçlı kullanmak için geçtiğimiz yıl sondaj yaptırdı. Sondajda beklenenin aksine akifere denk gelince yer altından saniyede 3-4 litrelik kalsiyum-karbonatlı su fışkırdı.

Sulama amaçlı sondaj açıldı kalsiyumlu su fışkırdı: 10 santimetre kalınlığında tortu oluştu
FOTOĞRAF 15
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Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Dedeli köyünde bir vatandaş yeni yaptığı evin yanına sulama amaçlı kullanmak için geçtiğimiz yıl sondaj yaptırdı.
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Sondajda beklenenin aksine akifere denk gelince yer altından saniyede 3-4 litrelik kalsiyum-karbonatlı su fışkırdı.
Title
Pamukkale travertenlerine benzer oluşumlar başladı​ İkisu-Şiran karayolunun kenarında yer alan alanda bir yıldır akan sular tortu tabakası oluştururken alanda şimdiden dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine benzer oluşumlar başladı.
Title
Yöre sakinleri İnkılap-Dedeli köyleri arasında aynı nitelikte bulunan fakat suyu kesilen Ayazma oluşumuna benzemeye başlayan bölgenin ya aynı yerde kalarak turizme kazandırılması yada çok yakın mesafedeki Ayazma taşına nakledilmesini istedi.
Title
Suyun tadına baktığını ve gazsız maden suyuna benzediğini kaydeden yöre sakinlerinden İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, suyun karbondioksit katılarak maden suyu haline gelebileceğini fakat aynı yerde bölge turizmine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesinin daha etkili olabileceğini söyledi.
Title
Bu tür suların içerik olarak daha çok kalsiyum karbonat içerikli sular olduğunu kaydeden Oral, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“İçindeki karbonat miktarı arttıkça daha fazla tortu tutan bir su. En meşhuru Pamukkale’dir. Yakınımızdaki Ayazma taşı da bu şekilde bir oluşum. Son yıllarda burada yapılan yol çalışmaları ve sondaj çalışmalarından sonra Ayazma taşının suyu kurumak üzere. 20 yıl öncesine göre dörtte biri kaldı. Bu tip oluşumlarda su kesildiği an kararır ve hiçbir görsel niteliği kalmaz. Bu su oraya taşınabilirse orada çok daha turizm potansiyeli yüksek bir oluşum meydana getirilebilir.”
Title
Alandaki sondajın geçen yıl yapıldığını ve saniye 3-4 litre arasında bir suyun yer altından fışkırdığını aktaran Oral, açıklamasını şöyle sürdürdü:
Title
“Basınçlı akifer olduğu için yukarıya doğru kendi basıncıyla çıkan, kaynayan bir su. Mülk sahibi kapatmak ve kurutmak için çok uğraştı ama olmadı. Burası böyle kalsa dahi burada bir doğal oluşum oluşacak. Bu şekilde bu su buraya akmaya devam ederse bir Ayazma taşı yada bir Pamukkale şeklinde oluşum meydana gelecektir.”
Title
Sondajdan akan suyun alanda bir yılda yaklaşık 10 santimetre kalınlığında bir tabaka oluşturduğunu kaydeden Oral, son olarak şu ifadeleri kullandı:
Title
“Yıllar geçtikte bu oluşumlar büyüyecek, havuza dönüşecek, tortular birikecek ve şekilden şekile girecek. Suyun tadına baktım. Gazsız maden suyu gibi. Karbondioksit katılarak maden suyu haline gelebilir. Burada bu suyun daha çok bölge turizmine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi vadi halkının isteği.”
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Sulama amaçlı sondaj açıldı kalsiyumlu su fışkırdı: 10 santimetre kalınlığında tortu oluştu
Gümüşhane'de tarımsal sulama yapılmak amacıyla açılan sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı. Bir yıldır suyun aktığı bölgede 10 santimetre kalınlığında tortu oluştu. Suyun tadına baktığını ve gazsız maden suyuna benzediğini kaydeden yöre sakinlerinden İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, “İçindeki karbonat miktarı arttıkça daha fazla tortu tutan bir su. En meşhuru Pamukkale'dir. Yakınımızdaki Ayazma taşı da bu şekilde bir oluşum. Son yıllarda burada yapılan yol çalışmaları ve sondaj çalışmalarından sonra Ayazma taşının suyu kurumak üzere. 20 yıl öncesine göre dörtte biri kaldı. Bu tip oluşumlarda su kesildiği an kararır ve hiçbir görsel niteliği kalmaz. Bu su oraya taşınabilirse orada çok daha turizm potansiyeli yüksek bir oluşum meydana getirilebilir.” dedi.


Pamukkale travertenlerine benzer oluşumlar başladı

İkisu-Şiran karayolunun kenarında yer alan alanda bir yıldır akan sular tortu tabakası oluştururken alanda şimdiden dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerine benzer oluşumlar başladı.

Yöre sakinleri İnkılap-Dedeli köyleri arasında aynı nitelikte bulunan fakat suyu kesilen Ayazma oluşumuna benzemeye başlayan bölgenin ya aynı yerde kalarak turizme kazandırılması yada çok yakın mesafedeki Ayazma taşına nakledilmesini istedi.

Suyun tadına baktığını ve gazsız maden suyuna benzediğini kaydeden yöre sakinlerinden İnşaat Mühendisi Yusuf Oral, suyun karbondioksit katılarak maden suyu haline gelebileceğini fakat aynı yerde bölge turizmine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesinin daha etkili olabileceğini söyledi.

Akan sular tortu tabakası oluşturdu.

Bu tür suların içerik olarak daha çok kalsiyum karbonat içerikli sular olduğunu kaydeden Oral, şu şekilde açıklamada bulundu:

“İçindeki karbonat miktarı arttıkça daha fazla tortu tutan bir su. En meşhuru Pamukkale’dir. Yakınımızdaki Ayazma taşı da bu şekilde bir oluşum. Son yıllarda burada yapılan yol çalışmaları ve sondaj çalışmalarından sonra Ayazma taşının suyu kurumak üzere. 20 yıl öncesine göre dörtte biri kaldı. Bu tip oluşumlarda su kesildiği an kararır ve hiçbir görsel niteliği kalmaz. Bu su oraya taşınabilirse orada çok daha turizm potansiyeli yüksek bir oluşum meydana getirilebilir.”

İnşaat Mühendisi Yusuf Oral

Alandaki sondajın geçen yıl yapıldığını ve saniye 3-4 litre arasında bir suyun yer altından fışkırdığını aktaran Oral, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Basınçlı akifer olduğu için yukarıya doğru kendi basıncıyla çıkan, kaynayan bir su. Mülk sahibi kapatmak ve kurutmak için çok uğraştı ama olmadı. Burası böyle kalsa dahi burada bir doğal oluşum oluşacak. Bu şekilde bu su buraya akmaya devam ederse bir Ayazma taşı yada bir Pamukkale şeklinde oluşum meydana gelecektir.”

Sondajdan akan suyun alanda bir yılda yaklaşık 10 santimetre kalınlığında bir tabaka oluşturduğunu kaydeden Oral, son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Yıllar geçtikte bu oluşumlar büyüyecek, havuza dönüşecek, tortular birikecek ve şekilden şekile girecek. Suyun tadına baktım. Gazsız maden suyu gibi. Karbondioksit katılarak maden suyu haline gelebilir. Burada bu suyun daha çok bölge turizmine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi vadi halkının isteği.”

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