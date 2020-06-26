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Gündem Sulama kanalına atılmıştı Telefondan FETÖ elebaşı Gülenin ses kayıtları çıktı
ADANA

Sulama kanalına atılmıştı: Telefondan FETÖ elebaşı Gülen'in ses kayıtları çıktı

Adana’da geçtiğimiz günlerde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda baskın yapılan bir evden sulama kanalına atılan telefonda yapılan incelemede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait ses kayıtları çıktı. Operasyon kapsamında tutuklanan Mehmet Sait Alanoğlu'nun kırmızı bülten ile aranan FETÖ’nün sözde Güney Afrika imamı Necdet İçel ile görüştüğü, aldığı talimatlar doğrultusunda örgüte finansman sağladığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Polis operasyonunda şüphelilerden Mehmet Sait A. cep telefonunu sulama kanalına attı.
Polis operasyonunda şüphelilerden Mehmet Sait A. cep telefonunu sulama kanalına attı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 64 şüpheliye yönelik 10 Haziran sabahı, Adana ile Mersin ve İstanbul’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

62 şüphelinin yakalanarak, gözaltına alındığı operasyonda, örgüte gönderilmek üzere toplanan 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 lira ile çok sayıda telsiz, cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Polisin evine baskın yaptığını gören şüphelilerden Mehmet Sait A. cep telefonunu 9’uncu kattan sulama kanalına atmıştı.

Şüphelilerden 15’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 27’si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 5 şüpheli ise ev hapsine çarptırıldı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Kanaldan çıkarılan telefona yönelik yapılan teknik inceleme tamamlandı.

Operasyon kapsamında evine baskın yapılan şüphelilerden Mehmet Sait Alanoğlu, 9'uncu kattan cep telefonunu sulama kanalına atmış, telefon sualtı polislerince kanaldan çıkarılarak incelemeye alınmıştı.

Tutuklanan Mehmet Sait Alanoğlu'nun cep telefonunda, elebaşı Fetullah Gülen’e ait ses kayıtları olduğu tespit edildi.

Evine baskın yapılan Mehmet Sait Alanoğlu tutuklandı.

Kırmızı bülten ile aranan FETÖ’nün sözde Güney Afrika imamı Necdet İçel ile görüştüğü, aldığı talimatlar doğrultusunda örgüte finansman sağladığı iddia edildi.

Polisi gören FETÖ'cü cep telefonunu 9'uncu kattan sulama kanalına attı
OYNAT 01:00
Polisi gören FETÖ'cü cep telefonunu 9'uncu kattan sulama kanalına attı
Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 63 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan M.S.A, polis ekiplerini görünce cep telefonunu balkondan DSİ'ye ait sulama kanalına attı. Ekiplerin durumu fark etmesi üzerine sulama kanalında arama çalışması yapıldı. Sualtı polisi, M.S.A'ya ait olduğu tespit edilen cep telefonunu sulama kanalından çıkardı.

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