Gündem Sular çekilince tarihi Torul Köprüsü ortaya çıktı
GÜMÜŞHANE

Gümüşhane haberleri: Sular çekilince tarihi Torul Köprüsü ortaya çıktı

Sular çekilince tarihi Torul Köprüsü ortaya çıktı

Gümüşhane'de elektrik üretimi için kurulan Torul Barajı'nın suları altında kalan tarihi Torul Köprüsü, su seviyesinin azalması sonucu yeniden ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Torul Köprüsü
Torul Köprüsü

Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Köprübaşı Mahallesi'nde 2008 yılında kurulan ve 500 milyon metreküp su geçişi, 160 milyon metreküp depolama hacmiyle yıllık ortalama 300 bin megavat elektrik üretimi gerçekleştirilen barajdan, ortalama 74 bin 100 kişinin günlük elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Barajın faaliyete girmesiyle sular altında kalan ve 17'nci yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı tahmin edilen Torul Köprüsü ile bir ev, su seviyesinin düşmesi ve mevcut suyun elektrik üretimi için tutulmasının ardından gün yüzüne çıktı.

Eski Gümüşhane-Trabzon kara yolu üzerinde, 14 metre yüksekliğe sahip köprü, vatandaşların dikkatini çekti.

Bazı vatandaşlar köprü etrafında gezinerek sıcağın etkisiyle çoraklaşan baraj kenarında fotoğraf çektirdi.

Yılın belli aylarında görünür hale geliyor

Alanı ziyaret eden yöre sakinlerinden araştırmacı-tarihçi Serhat Doğan, yaptığı açıklamada, Torul ilçesinin eski dönemlerde Ardasa olarak anıldığını söyledi.

Köprünün baraj nedeniyle sular altında kaldığını ve zaman zaman ağustos ve eylül aylarında su seviyesinin azalması ve enerji üretimi için su tutulmasıyla gün yüzüne çıktığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

  • "Köprünün kitabesi olmadığı için tam yapılış tarihini bilemiyoruz. Mimari özelliklerine bakarak 17'nci yüzyılın son dönemlerinde yapıldığını söyleyebiliriz. Köprü, 69 metre uzunluğa, 14 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde, sivri kemerli bir mimariye sahip. Her yıl yaz aylarında suların çekilmesiyle tarihi köprünün de gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Konuyla ilgili olanlar gelip ziyaret ediyorlar."

Bölgede taksicilik yapan Habip Yılmaz da işi gereği bölgeye çok sık gidip geldiğini belirterek, "Zaman zaman buraya müşteri getiriyoruz. Köprünün genelde sular altında olduğunu görüyorduk. Yaz aylarında suların seviyesi düşünce ve barajda su tutulunca yılın belli aylarında köprünün gün yüzüne çıktığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Selin ardından tarihi köprü ortaya çıktı
HAYAT
Selin ardından tarihi köprü ortaya çıktı

Tarihi Boğazkesen Köprüsü restore edilmezse yok olacak
HAYAT
Tarihi Boğazkesen Köprüsü restore edilmezse yok olacak
Destek ödemeleri başlıyor

Destek ödemeleri başlıyor

​Tarım Bakanlığı 395,9 milyon TL ödeme yapacak.
Sınır boyu terör tahkimatı

Sınır boyu terör tahkimatı

Yeni Şafak, PKK'ya yapılan sevkiyatın detaylarına ulaştı.
600ün altına düştü

600'ün altına düştü

Terör örgütü ​PKK'nın dağ kadrosuna büyük darbe.
Altta yangın<br>üst katta çekim

Altta yangın
üst katta çekim

​Fotoğraf çılgınlığında gelinen son nokta!
Enflasyon düşüyor <br>büyüme iyileşiyor

Enflasyon düşüyor
büyüme iyileşiyor

Fitch'ten Türk ekonomisine ilişkin açıklama.
Seferberlik başladı

Seferberlik başladı

​İzmir'de yanan orman alanı şubata kadar ağaçlandırılacak.

Bu gece<br>terk edecek

Bu gece
terk edecek

Atmosfere salınan gazlar paniğe neden olmuştu.
Atamalar yapıldı

Atamalar yapıldı

​425 şehit yakını ve gazinin ataması gerçekleşti.
Nefes kesen 1 gün

Nefes kesen 1 gün

6 ay süren çok sayıda zorlu eğitimden geçiyorlar.
43 aile nöbette

43 aile nöbette

​HDP binası önündeki eyleme katılan aile sayısı artıyor.
'Güneş' açtı

'Güneş' açtı

​Milliler dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi.
Pişman ettirdi

Pişman ettirdi

Galatasaray, 'gol makinesi'ni elinden kaçırmış.
4 bin<br>kaçak tespit edildi

4 bin
kaçak tespit edildi

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel bir ekip kurdu.
Ünlüler 'birlikte yapalım' dedi

Ünlüler 'birlikte yapalım' dedi

Sanatçılar Darülaceze kampanyasına konser gelirlerini bağışladı.
Patriotlar koruyamıyor

Patriotlar koruyamıyor

Suudi Arabistan'a yönelik saldırı sonrası tartışmaya açıldı.
İlçe halkı şokta

İlçe halkı şokta

Denizden çuval çuval topladılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.