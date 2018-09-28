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AYDİN

Aydın haberleri: Sular çekilince tekne turları yapılamaz hale geldi

Sular çekilince tekne turları yapılamaz hale geldi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu'nda bu yıl kurak geçen yaz mevsiminin etkisiyle su tamamen çekildi. Doğal oluşumunun yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntılarının tabiatla birleştiği kanyonda sular çekilince tekne turları yapılamaz hale geldi.

Haber Merkezi AA
Arapapıştı Kanyonu, sular çekilince bu hale geldi.
Arapapıştı Kanyonu, sular çekilince bu hale geldi.

Bozdoğan'ın Arapapıştı Kanyonu'nda bu yıl kurak geçen yaz mevsiminin etkisiyle su tamamen çekildi.

Doğal oluşumunun yanı sıra antik dönemden kalma şehir kalıntılarının tabiatla birleştiği Arapapıştı Kanyonu, 380 metre yüksekliği ve 6 kilometre uzunluğuyla dikkati çekiyor.

  • Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen nisanda Kemer Barajı'ndan tekne turları düzenlenmeye başlanan kanyonda kuraklığa bağlı sular kayboldu.

Suların çekilmesiyle tekne turları da yapılamaz hale geldi. Aydın-Denizli sınırındaki İnceğiz seyir tepesinden kanyonu izlemeye gelen vatandaşlar ise vadide su olmadığını görünce şaşırdı.

Antalya'dan gelen Betül Gül, sosyal medyadan gördüğü kanyondan çok etkilendiği belirterek, "Buraya geldik ama kanyonda su olmadığını bilmiyorduk. Üzüldük ama yine de buralar harika" diye konuştu.

Ümit Aysal da yetersiz yağış dolayısıyla barajdaki suların azaldığını dile getirdi.

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