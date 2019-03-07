Sultanbeyli’ye mega projeler

İki dönemdir Sultanbeyli Belediye Başkanlığı yapan Hüseyin Keskin, AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın Sultanbeyli Belediye Başkan adayı. Keskin ile üçüncü dönemde hayata geçirmeyi planladığı mega projeleri ve akıllı şehircilik uygulamalarını konuştuk. Kendileriyle yarışacakları bir dönem içine gireceklerini ve ilçeyi yeniden imar etmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Keskin, Sultanbeyli’de son on yılda yaşanan değişimi şu sözlerle anlattı:

TAPULAR DAĞITILIYOR

“Seçildiğimiz ilk dönem imar konusuna ağırlık verdik. İlçenin asırlık problemi olan mülkiyet sorununu çözdük. 2B alanlarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. 19 bin hemşehrimize tapu dağıtımını gerçekleştirdik. Şu an da 60 bin hemşehrimize tapu dağıtımına başladık. 2B sorununu çözdüğümüz gibi, hisseli parsellerin de çözümü sağlandı ve tüm tapular belediyemize devroldu. Kadastro çalışmaları biten tapuları hak sahiplerine devrediyoruz.”

İLÇENİN CAZİBESİ ARTTI

“TEM Bağlantı Yolu ve Gölet Projesi ile Sultanbeyli’nin hem ulaşım hem de sosyal anlamda cazibesi arttı. Ulaşımda yaşanan sıkıntıları 2 bin 540’ın üzerindeki sefer sayımızla çözdük. Metro çalışmamız hızla sürüyor. Ayrıca ilçemize 35 yeni okulla birlikte 52 park kazandırdık. Afet ve Eğitim Parkımızın da çalışmalarının sürdüğünü söyleyebilirim. 400 yataklı devlet hastanemiz de bir yıldır hizmet veriyor. Ağız diş sağlığı merkezimiz de yakında açılacak.”

KÜLTÜR-SANAT ŞEHRİ

Sultanbeyli Belediyesi’nin kültür ve sanata büyük önem verdiğini, ilçeye 6 gençlik merkezi ve 9 kütüphane kazandırdıklarını kaydeden Keskin, yeni döneme dair projeleri hakkında bilgi verdi: “Sultanbeyli, kültür ve sanatta adını sadece ilçe içinde değil, Türkiye’de de duyurmaya başladı. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivalimiz ve Kitap Fuarımız her sene yapılıyor. Yeni dönemde de tüm hemşehrilerimizi kitapla buluşturmak için yeni okuma evleri kuracağız.”

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SANAT MÜZESİ VE KONGRE MERKEZİ

“Yeni dönemde ilçemizde 24 saat hizmet veren 50 bin kitabın yer aldığı ve gençlerimize ücretsiz ikramların yapılacağı Şehir Kütüphanesi olacak. Ayrıca Sanat Müzesi’nin yanı sıra kongre ve kültür merkezi projesiyle kültür ve sanatta daha ileri gitmeyi hedefliyoruz. Sadece bununla da sınırlı değil projelerimiz. Aşık Veysel Kültür-Sanat Evi’yle birlikte çocuklarımızın sevgilisi olan Barış Manço Müzik Evi’ni ilçemize kazandırarak Sultanbeyli’den yeni sanatçıların çıkmasını istiyoruz.”

Yeni dönem müjdeleri

Başkan Keskin’in mega projeleri arasında eğitim kampüsleri, yeni mesire alanları, Aydos Kalesi teleferik hattı, kongre ve kültür merkezi, macera parkları, seyir terasları, yeni spor salonları ve yüzme havuzları, şehir kütüphanesi, geleceğin meslekleri merkezi, engelsiz yaşam merkezi ve aile akademisi, Yenidoğan-Hastane-Çeşme Durağı arası metro hattı, bisiklet yolları, Abdurrahmangazi Camii ve katlı otopark, sanat müzesi ve akıllı şehircilik uygulamaları gibi projeler yer alıyor.

Engeller kalkacak

Engelli vatandaşlara ilişkin projelerini anlatan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Planladığımız Engelsiz Yaşam Merkezimizle Sultanbeyli sağlığın da ilçesi olacak. Özellikle beden ve ruh sağlığı gibi konularda hizmet verecek olan merkezimiz, engelli vatandaşlarımızın topluma daha fazla katılmasını sağlayacak” dedi.

Aydos Kalesi’ne teleferik hattı



Aydos Kalesi’ni günyüzüne çıkarmak için 5 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini kaydeden Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Biz kalemizi turizme açmak istiyoruz. Teknik çalışmaları biten teleferik hattını da ilçemize kazandıracak, kalenin restorasyonunun tamamlanmasıyla ilçemiz turizm alanı kazanacak” diye konuştu.

Daha fazla yeşil alan

Yeni dönemde sosyal projeleri ön plana çıkaracaklarını vurgulayan Başkan Keskin, şu bilgileri verdi: “Sultanbeyli halkının tamamıyla yoğun projelerimiz var. Özellikle Sultanbeyli’nin etrafında yeni nefes alanları dediğimiz alanlarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım’ın ilçemizi ilgilendiren yeşil koridor projesi de bulunuyor. Böylece ilçemizde daha fazla nefes alınabilecek alanlar oluşturulacak. Minik dostlarımızı da unutmadık. Sokak hayvanlarımız için de onların doğa hayatlarından kopmayacağı bir koruyu veterinerlik hizmetleriyle koordineli şekilde ilçemize kazandıracağız.”

Üniversite yolda

İstanbul’da nüfusu en genç ilçelerin başında geldiklerini kaydeden Hüseyin Keskin, “Gelecek neslimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için eğitim kampüsleri oluşturarak ilçemizin eğitim vizyonunu artıracağız. Bununla birlikte teknik çalışmaları tamamlanan üniversite projemizi de hızlıca ilçemize kazandıracağız. Sultanbeyli eğitim merkezi olacak. Öğretmenlerimiz için eğitim lokali, gençlerimizi yönlendireceğimiz ‘Geleceğin Meslekleri Merkezi’ni de hayata geçireceğiz. Kısa süre önce bilim ve teknoloji merkezi açtık. Girişimcilik merkezimizi kurduk, dene-yap teknoloji atölyemiz de tamamlanmak üzere” dedi.