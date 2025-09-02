Sultangazi'de akrabaların kız alıp verme kavgası ölümle bitti

Olay, dün saat 23.20 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1410. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında 'kız alıp verme' meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen taraflardan S.S., F.S. ve M.S.'nin başlattığı öne sürülen tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammed Hanifi İlban (18) göğsünden, Mustafa S. ise kolundan bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Hanifi İlban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa S. ise bilinci açık şekilde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan bıçak polis ekiplerince delil olarak muhafaza altına alındı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.