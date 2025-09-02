Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sultangazi'de akrabaların kız alıp verme kavgası ölümle bitti

Sultangazi'de akrabaların kız alıp verme kavgası ölümle bitti

14:092/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Sultangazi'de akrabaların kız alıp verme kavgası ölümle bitti
Sultangazi'de akrabaların kız alıp verme kavgası ölümle bitti

İstanbul Sultangazi'de akrabalar arasında 'kız alıp verme' nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada, 18 yaşındaki Muhammed Hanifi İlban hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 23.20 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 1410. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında 'kız alıp verme' meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Olay yerine gelen taraflardan S.S., F.S. ve M.S.'nin başlattığı öne sürülen tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammed Hanifi İlban (18) göğsünden, Mustafa S. ise kolundan bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Hanifi İlban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa S. ise bilinci açık şekilde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinde bulunan bıçak polis ekiplerince delil olarak muhafaza altına alındı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Öte yandan, kavgaya karışan şüphelilerden S.S.'nin (17) 1,F.S.'nin (23) 3, M.S.'nin (33) ise 6 farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.




#Sultangazi
#Muhammed Hanifi İlban
#Kavga
#Ölüm
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? 2025 DGS tercih sonuç tarihi