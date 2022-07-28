Suluova Belediyesinde davullu-zurnalı zam kutlaması

Amasya’nın Suluova ilçesinde davul ve zurnalar sıra dışı bir kutlama için çaldı. Kutlamayı yapan Suluova Belediyesi’nde çalışan işçilerdi. Maaşlarına yüzde 60 ara zam yapılan işçiler halay çekerek eğlendi. Maaşları asgari 8 bin liraya yükselen mesai arkadaşlarıyla birlikte halay çeken Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Şu anda bölgede bu maaşı ödeyen örnek belediyelerden biriyiz” dedi. Maaş zammını açıkladığı paylaşımında; sürpriz yapıp belediyenin önünü düğün alanına dönüştüren personeline teşekkür eden Üçok, “Bu bir vefa örneğidir. Kadir, kıymet bilmektir. Kazancınız bereketli olsun. Çocuklarınızla güle güle harcayın” dedi.
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