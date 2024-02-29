Şüpheli sonuca jet müdahale

AK Parti seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenmeyi sağlayan Sonuç Alım Sistemi’ni (SAS) yaklaşan yerel seçimler için geliştirdi. Güncel verilerin eski sonuçlarla çapraz analize tabi tutulacağı yeni SAS’ta dikkat çekici farkların olduğu sandıklar alarm verecek. Sandık başında oluşabilecek her türlü sorun için ayrı bir çalışma yürüten AK Parti, yalnızca sonuçların hızlı bir şekilde genel merkeze iletilmesi hususunda değil hangi sandıkta ne sorun var onu görebilecek ve anında çözebilecek bir sistem üzerinde çalışıyor.
ANINDA MÜDAHALE İMKANI
Edinilen bilgilere göre, genel merkeze gelen veriler önceki seçimlerdeki verilerle karşılaştıracak. Gelen veriler ile eski veriler arasında makas yüksekse sistem anında uyarı verecek ve görevliler uyarılacak. İtiraz edilen konu hakkında daha önce YSK’nın verdiği örnek kararlar anında itirazı genel merkeze ileten sandık görevlilerine iletilecek. Böylece krize anında müdahale sağlanacak.