Şüpheli sonuca jet müdahale

AK Parti seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde öğrenmeyi sağlayan Sonuç Alım Sistemi’ni (SAS) yaklaşan yerel seçimler için geliştirdi. Güncel verilerin eski sonuçlarla çapraz analize tabi tutulacağı yeni SAS’ta dikkat çekici farkların olduğu sandıklar alarm verecek. Sandık başında oluşabilecek her türlü sorun için ayrı bir çalışma yürüten AK Parti, yalnızca sonuçların hızlı bir şekilde genel merkeze iletilmesi hususunda değil hangi sandıkta ne sorun var onu görebilecek ve anında çözebilecek bir sistem üzerinde çalışıyor.