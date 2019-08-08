Süreç başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Barış Koridoru için sürecin başladığnı söyledi. Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, bir soru üzerine ABD askeri heyeti ile yürütülen güvenli bölge görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını söyledi.

BİRLİKTE ADIM ATILIYOR

Görüşmelerin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Tarih vermeyeceğim şimdi Amerikalılar ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Adım atıldı mı atılmadı mı bu soru cevabını buluyor. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat’ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılar ile birlikte gerçekleştiriliyor.”

KIRIM’IN İLHAKINI TANIMAYACAĞIZ

Ukrayna lideri ile, güvenlik alanında iş birliği, FETÖ ile mücadele, İkili ekonomik ve ticari ilişkiler, Kırım ve Ukrayna’nın doğusundaki durumu görüşme imkanı bulduklarını kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin, Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını sözlerine ekledi. Ukrayna lideri Zelenskiy de, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getirerek, “Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda değişmeyen destekleriniz için huzurunuzda size teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.

Zelenskiy Ankara’da

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türkiye ve Ukrayna bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Ukrayna heyetinde ise Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu da hazır bulundu.