Gündem Süreç başladı
ANKARA

Süreç başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde kurulacak Barış Koridoru için sürecin başladığını söyledi. Erdoğan, “ABD ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Demek ki adım birlikte atılıyor.” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Zelenskiy
Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Zelenskiy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Barış Koridoru için sürecin başladığnı söyledi. Erdoğan ve Ukrayna lideri Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Erdoğan, bir soru üzerine ABD askeri heyeti ile yürütülen güvenli bölge görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını söyledi.

BİRLİKTE ADIM ATILIYOR

Görüşmelerin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Tarih vermeyeceğim şimdi Amerikalılar ile birlikte bir harekat merkezinin kurulması kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır. Adım atıldı mı atılmadı mı bu soru cevabını buluyor. Demek ki adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat’ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılar ile birlikte gerçekleştiriliyor.”

KIRIM’IN İLHAKINI TANIMAYACAĞIZ

Ukrayna lideri ile, güvenlik alanında iş birliği, FETÖ ile mücadele, İkili ekonomik ve ticari ilişkiler, Kırım ve Ukrayna’nın doğusundaki durumu görüşme imkanı bulduklarını kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin, Kırım’ın yasa dışı ilhakını tanımadığını ve tanımayacağını sözlerine ekledi. Ukrayna lideri Zelenskiy de, Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getirerek, “Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda değişmeyen destekleriniz için huzurunuzda size teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.

  • Zelenskiy Ankara’da
  • Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Zelenskiy'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türkiye ve Ukrayna bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Ukrayna heyetinde ise Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu da hazır bulundu.

Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak
GÜNDEM
Meclisin ilk gündemi Yargı Reformu Strateji Belgesi olacak

Çekiç gibi olmasın

Çekiç gibi olmasın

​ABD, 1991'de 'Saddam'dan koruma' bahanesiyle Kuzey Irak'a konuşlanmıştı.
Antalyada orman yangını

Antalya'da orman yangını

​Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için çaba gösteriyor.
Osmanlıeseri istemiyorum!

Osmanlı
eseri istemiyorum!

​Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bir skandala daha imza attı.
Sınıra 6 bin<br>DEAŞ'lı planı

Sınıra 6 bin
DEAŞ'lı planı

​Terör örgütü PKK'dan DEAŞ'a gelin birlikte savaşalım teklifi.
FETÖ'nün<br>gizemli kasası

FETÖ'nün
gizemli kasası

​FETÖ'cü Enes Gülerer'in ifadesi savcılığı şaşkına çevirdi.
Keşmir<br>patlamak üzere

Keşmir
patlamak üzere

​​Hindistan'ın Keşmir'i 'Hintlileştirme' adımına Çin'den de uyarı geldi.

Hakkari'de<br>terör operasyonu

Hakkari'de
terör operasyonu

​Hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

ABD ile 'Fırat'ın<br>doğusu' adımı

ABD ile 'Fırat'ın
doğusu' adımı

Erdoğan açıkladı, Türkiye ve ABD 'barış koridoru'nda uzlaştı.
Galatasaray<br>kupayla başladı

Galatasaray
kupayla başladı

​Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, Süper Kupa'yı aldı.
Kaleciyi delirtti

Kaleciyi delirtti

​Emre Belözoğlu, Kadıköy'e golle döndü.
İsrail'in seçim <br> vaadi: Gazze

İsrail'in seçim
vaadi: Gazze

İsrailli siyasetçiler terör üretmekle yarışıyor: Gazze'yi yok edeceğim
Pentagon<br>DEAŞ'i hortlattı

Pentagon
DEAŞ'i hortlattı

Kısa süre önce tamamen yenilgiye uğradıkları iddia edilmişti.
Atambayev gözaltına alındı

Atambayev gözaltına alındı

Kırgızistan'ın eski cumhurbaşkanına operasyon düzenlendi.
Mutabakat sağlandı

Mutabakat sağlandı

Türk ve ABD'li heyetin 'güvenli bölge' kararı açıklandı.
Beklenen<br>indirim gerçekleşti

Beklenen
indirim gerçekleşti

​Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.