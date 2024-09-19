Sürekli eğitim dönemi

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Komisyon Başkanı Abdulkadir Emin Önen de Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan öncülüğündeki Türk heyetinde yer alarak oyunların hem açılış hem de kapanış seremonisine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk dünyasının kültür köprüsü olduğunu ifade eden Önen, ''Kazakistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, Türk halklarının ortak mirasını yaşatma ve dünyaya tanıtma açısından eşsiz bir platform. Dünya Etnospor Konfederasyonu Türk birliği için kıymetli bir görev ifa ediyor.” ifadelerini kullandı.