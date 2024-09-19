EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sürekli eğitim dönemi

Sürekli eğitim dönemi

Resul Ekrem Şahan
04:0019/09/2024, Thursday
G: 19/09/2024, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti, parti içi eğitimde kadrolarına yönelik yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor.

Kurulması planlanan Sürekli Eğitim Merkezi ile (AKSEM) kadroların eğitimi için Teşkilat, Yerel Yönetimler, Siyaset, Genç, Kadın, Danışman ve Yurtdışı Siyaset Akademisi adı altında 7 birim kurulacak. Programlar, yeni inşa edilen AK Parti Konferans Salonu binasında yapılacak. Eğitimlerde kullanılmak üzere binada fiziksel derslik ortamları oluşturulacak.

7 AKADEMİ KURULACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK’da da konu masaya yatırıldı. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan alanlara öncelik verilerek, her türlü eğitim-öğretim, kurs ve sertifika programları düzenlenecek. Çalışma kapsamında, Teşkilat, Yerel Yönetimler, Siyaset, Genç, Kadın, Danışman ve Yurtdışı Siyaset Akademisi adı altında 7 birim kurulacak.


AK Parti Milletvekili Önen Kazakistan'da: Dünya Göçebe Oyunları Türk Dünyasının kültür köprüsüdür

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Komisyon Başkanı Abdulkadir Emin Önen de Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan öncülüğündeki Türk heyetinde yer alarak oyunların hem açılış hem de kapanış seremonisine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk dünyasının kültür köprüsü olduğunu ifade eden Önen, ''Kazakistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, Türk halklarının ortak mirasını yaşatma ve dünyaya tanıtma açısından eşsiz bir platform. Dünya Etnospor Konfederasyonu Türk birliği için kıymetli bir görev ifa ediyor.” ifadelerini kullandı.



#Siyaset
#AK Parti
#MYK
#Recep Tayyip Erdoğan

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü
  • Kurumsal
  • İletişim
  • RSS

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları FED faiz kararı sonrası rekora koştu! Altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira? 18 Eylül 2024 altın kuru fiyatları