Sürekli eğitim dönemi

AK Parti, parti içi eğitimde kadrolarına yönelik yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor.
Kurulması planlanan Sürekli Eğitim Merkezi ile (AKSEM) kadroların eğitimi için Teşkilat, Yerel Yönetimler, Siyaset, Genç, Kadın, Danışman ve Yurtdışı Siyaset Akademisi adı altında 7 birim kurulacak. Programlar, yeni inşa edilen AK Parti Konferans Salonu binasında yapılacak. Eğitimlerde kullanılmak üzere binada fiziksel derslik ortamları oluşturulacak.
7 AKADEMİ KURULACAK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK’da da konu masaya yatırıldı. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan alanlara öncelik verilerek, her türlü eğitim-öğretim, kurs ve sertifika programları düzenlenecek. Çalışma kapsamında, Teşkilat, Yerel Yönetimler, Siyaset, Genç, Kadın, Danışman ve Yurtdışı Siyaset Akademisi adı altında 7 birim kurulacak.