Sürekli görüştüğü 10 kişi var

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) cenaze töreni çıkışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun HTS kayıtları incelendi. Saldırgan olay yerinde yakalanıp sorgulandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Tengioğlu’nun iletişim kanalları üzerinde yaptığı araştırmada, saldırganın sürekli görüştüğü 10 kişi tespit edildi. Bu kişilerin, saldırganın daha çok kendisine geçici iş bulan isimler ve otel arkadaşları oldukları belirlendi. Bu kişilerle görüşüldü ancak önemli bir ayrıntı bulunamadı. Tengioğlu’nun bu süreçte internet de kullanmadığı öğrenildi.