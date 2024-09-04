Suriye ile ön koşulsuz ve gerçekçi yumuşama

Türkiye'nin Suriye'den asker çekme konusunda görüşmelere açık olduğunu ancak henüz somut bir anlaşmaya varılmadığını duyuran Lavrov, bu sürecin Türkiye ile Şam yönetimi arasında angajman tesisine yönelik çabalarla yürütüldüğünü belirtti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya'nın bu çabalarını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Kaynaklar, “Biz Suriye’de, halkının ülkesine geri döndüğü, insanıyla toplumuyla barışık, halkının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında da lafzını bulan meşru talep ve beklentileri çerçevesinde attığı adımlarla gerçek bir ulusal uzlaşıyı sağlamış, sadece Türkiye için değil bölgesi için de istikrarsızlık yerine istikrar ihraç eden, karşılıklı fayda ve çıkar temelinde ekonomik durumunu geliştiren ve halkının refahını iyileştiren bir komşu görmek istiyoruz. Bunun da iyi niyetli, önkoşulsuz ve gerçekçi bir yaklaşımla hayata geçirilmesine gayret edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu çerçevede gerekli zemini hazırlama gayretleri sürdürülecektir" değerlendirmesini yaptı.