Suriye’de işimiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika” temasıyla düzenlenen 16’ncı Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında konuştu.
Türkiye eksenli, bağımsız ve milli bir vizyonun esas olduğunu vurgulayan Fidan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere istikametini çizdiği, Türkiye Yüzyılı hedefiyle yakın coğrafyasında güvenlik ve refah üreten, bölgesel ve küresel düzeyde düzen kurucu rolünü pekiştiren, saygın ve lider bir Türkiye inşa ediyoruz” dedi.
ATEŞKESTE BAŞAT ROL OYNADIK
Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşananların insanlık tarihine “kara bir leke” olarak geçtiğini ifade eden Fidan, “Filistin meselesinde en başından beri izlediğimiz ilkeli tutum, ateşkesin sağlanmasında başat rol oynadı” ifadelerini kullandı. Rejimin devrilmesinin sene-i devriyesinde Suriye’nin, Türk diplomasinin tarihin doğru tarafında durduğu başka bir örnek olduğunu ifade eden Fidan, şöyle devam etti: “Son 15 yılda Suriye sahasında tarihin en zorlu sınavlarından birini verdik. Bunun siyasi ve ekonomik maliyetini ödedik, ancak insanlık onurundan taviz vermedik. Bu süreçte yalnız bırakıldığımız dönemler oldu. Ancak biz rotamızdan şaşmadık. 8 Aralık 2024, Suriye halkı için yeni bir umut sayfasının açıldığı bir milat oldu. Ancak Suriye’de işimiz aslında yeni başlıyor. Türkiye, bu süreçte dost ve kardeş Suriye halkının yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir.”