Dışişleri Bakanı Fidan Katar Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Katar Başbakanı ile görüştü

15/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüşerek, "Gazze Barış Planı" ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda
"Gazze Barış Planı"
ile ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.


Görüşmede, Gazze Barış Planı ile ilgili son gelişmeler değerlendirildi.



