Bakan Fidan'dan Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze diplomasisi

Bakan Fidan'dan Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla Gazze diplomasisi

17:0715/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe telefon trafiği.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan peş peşe telefon trafiği.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda "Gazze Barış Planı"nın uygulanmasıyla ilgili konuları görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Ürdünlü ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda konuştu.

Görüşmelerde, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.





