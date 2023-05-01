Suriye'de şehit olan polis memurları Barçın ve Barutçu son yolculuğuna uğurlandı.

Suriye’nin Tel Abyad kentinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK/PYD'nin Türkiye’de yapmayı planladığı bombalı saldırılarda kullanılacak patlayıcılara müdahale sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, iki polis memuru ile bir Suriye yerel polisi şehit oldu, dördü yerel yedisi Türk 11 polis ise yaralandı.