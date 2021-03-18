Gündem Suriyeden atılan roketler Kilise düştü
KİLİS

Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

Suriye'de terör örgütü PKK'nın kolu YPG'nin kontrolünde olan Tel Rıfat bölgesinden atılan roketler Kilis'e düştü. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.

Haber Merkezi İHA
Roketlerin düştüğü bölge.
Roketlerin düştüğü bölge.

Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü.

Ölü ya da yaralı yok

Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bomba imha ekipleri müdahale etti

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Saldırıda terör örgütü PKK izi

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

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