Gündem Suriyeli esnafı aşağılayarak kimlik soran Ümit Özdağa tepki yağdı İyi ki senden bir tane var
ANKARA

Suriyeli esnafı aşağılayarak kimlik soran Ümit Özdağ'a tepki yağdı: İyi ki senden bir tane var

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İzmir'de sahibi Suriyeli kökenli olan bir kuyumcuyu hedef gösterdiği videoya tepki yağıyor... Özdağ, paylaştığı videoda kuyumcuya 'Neden ülkene dönmüyorsun? Ne zaman Türkiye'ye geldin? Vergi belgeni uzatır mısın? Vatandaşlık kartını gösterir misin?' gibi sorular yönelterek aşağılıyor. Ümit Özdağ'ın provokatif hareketine Twitter'da binlerce yorum yapıldı .

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Haber Merkezi Diğer
Suriyeli esnafı aşağılayarak kimlik soran Ümit Özdağa tepki yağdı: İyi ki senden bir tane var
Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de sahibi Suriyeli kökenli olan bir kuyumcuya girdi. Özdağ, kuyumcuya 'Neden ülkene dönmüyorsun? Ne zaman Türkiye'ye geldin? Vergi belgeni uzatır mısın? Vatandaşlık kartını gösterir misin?' gibi sorular yönelterek aşağıladı.

"TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ" DİYEREK PAYLAŞTI

Özdağ bu anları Twitter hesabından "7 sene önce Türkiye’ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa’dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir’de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" mesajıyla paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Suriyeli kuyumcuyu ifadeleriyle aşağılayan, hakkı olmadığı halde kimlik soran Özdağ'a sosyal medyada tepki yağdı.

Suriyeli kuyumcunun görüntülerini izinsiz paylaşarak hedef gösteren Ümit Özdağ'a mesaj yağdı. İşte o tepkilerden bazıları.

"IRKÇILIK İŞTE BU"

Ümit Özdağ müfettişliğe soyundu: Suriyeli kuyumcuyu küçümseyerek sorguya çekti
OYNAT 00:51
Ümit Özdağ müfettişliğe soyundu: Suriyeli kuyumcuyu küçümseyerek sorguya çekti
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de sahibi Suriyeli kökenli olan bir kuyumcuya girdi.

Özdağ, kuyumcuya 'Neden ülkene dönmüyorsun? Ne zaman Türkiye'ye geldin? Vergi belgeni uzatır mısın? Vatandaşlık kartını gösterir misin?' gibi sorular yönelterek aşağıladı.


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