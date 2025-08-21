Suriye’ye geçişlerde pasaport dönemi 14 yıl sonra tekrar başladı

8 Aralık itibariyle Suriye’deki normalleşme süreci kapsamında, Türk vatandaşları ile 3. ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları pasaportla Suriye’ye geçiş yapabiliyor. Böylelikle uzun yıllardır sadece özel izinlerle yapılan geçişler, yeniden pasaport uygulamasına dönmüş oldu.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi hariç, Bab, Cerablus, Çobanbey, El-Rai, Azez, Tel Abyad, Resulayn, Haseke, Halep, Şam, Hama, Humus, Lazkiye, Tartus, İdlib, Dera, Kuneytra, Suveyda ve Palmira başta olmak üzere birçok bölgeye Türkiye’nin Öncüpınar, Cilvegözü, Yayladağı, Akçakale, Ceylanpınar, Karkamış ve Mürşitpınar Kara Hudut Kapılarından pasaportla giriş-çıkış yapılabiliyor.

Bir diğer yolcu Süleyman Demir ise, "Şimdi çok güzel bir sistem olduğu için bu ziyareti bekliyorduk gerçekleşmesini, devletimize teşekkür ediyorum. Yalnız biz dar gelirli vatandaşlar olduğumuz için 50 dolar bizim için biraz yüksek. Daha düşük olursa vatandaşlarımız ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilir" diye konuştu.