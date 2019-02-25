Gündem Sürücünün terk ettiği minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE

Sürücünün terk ettiği minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı

Sürücünün terk ettiği minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde çamura saplanması sonucu sürücüsünün terk ettiği minibüste, Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 34 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Minibüste Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 34 kaçak göçmen yakalandı.
Minibüste Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 34 kaçak göçmen yakalandı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köprü Mahallesi'ndeki gümrük yolunda çamura saplanan minibüsten şüphelenerek, arama yaptı.

Sürücünün terk ettiği belirlenen minibüste, Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 34 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araç sürücüsü olduğu belirlenen U.A.'nın yakalanması için polis çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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