Sürücünün terk ettiği minibüste 34 kaçak göçmen yakalandı

Ekonomi

Benzin ve motorine zam geldi

Epgis'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine 28 kuruş zam geldi. Yapılan zamla bitlikte Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,37 liraya, İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de ise 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.