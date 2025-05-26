Suskunluğa gömüldüler

İBB’deki yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, ünlü reklamcı Murat Kapki’nin kuzeni Berat Kapki ve Yakup Öner’in makam şoförü ifade verdi. Kasapoğlu, İmamoğlu’nun el konulan telefonunun kayıp SIM kartının yerini bilmediğini iddia etti. Berat Kapki de, Ferko Plaza’nın 21. katındaki çantalarda ne olduğunu bilmediğini söyledi. Kasapoğlu, ifadesinde “Ekrem İmamoğlu’nun çok uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasını kullandığı bir telefon olarak hatırlamaktayım. Numara çok fazla aranmaktaydı. İBB Çözüm Masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle, yaklaşık 2 yıl önce bahse konu telefon numarası, yönlendirme yapılarak İBB Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında bulunan sabit hatlara yönlendirildi” şeklinde konuştu.





KULLANDIĞINI HATIRLAMIYORUM

Kasapoğlu ifadesinde “Bu kadar anonim bir cihaz ve hattın yapılacak teknik incelemede yönlendirilmiş olduğu ve hattın kapatılmış olduğu tarihler ve tüm verilerde tespit edilebilir. Ben bahse konu telefonu İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum. Şu anda SIM kartının nerede olduğu hakkında bir fikrim yoktur. İBB’de genellikle kullanım süresi dolan teknolojik cihazların ilgili birim olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi yönünde genel bir uygulama vardır” şeklinde konuştu.





GETİR GÖTÜR İŞLERİNE BAKIYORDUM

Reklamcı Murat Kapki’nin kuzeni Berat Kapki de polise ifade verdi. Polisin para taşıyıp taşımadığına yönelik sorusuna yanıt veren Berat Kapki, “Ben kuzenim ve patronumun olan Murat Kapki’nin reklam firmasında SGK’lı çalışandım. Yaklaşık 7-8 ay önce kadar bu firmadan kendi isteğimle ayrıldım. Firmada daha çok getir götür işlerine bakıyordum fakat valizlerde ne bulunduğu hakkında bir bilgim yoktur. Sadece verilen emri yerine getirmekle yükümlüydüm” dedi.





ADI ÇİÇEK’İN İFADESİNDE GEÇMİŞTİ

Berat Kapki’nin adı reklamcı iş adamı Ahmet Çiçek’in etkin pişmanlık ifadesinde geçiyordu. Murat Kapki’ye naylon fatura kestiğini belirten Ahmet Çiçek, Ferko Plaza’nın 21. katında yaşadığı olayı şöyle anlatmıştı: “Kapki’ye gelen bir telefon üzerine bir anda ‘Bana Berat’ı çağırın acil’ diye seslendi. Bunun üzerine Berat Kapki odaya girdi. Ona ‘Neyi bekliyorsunuz?’ dedi. Berat, ofisten açılan bir yan odadan iki bavul dolusu para alarak çıktı. Gördüğüm kadarıyla bu yan odanın içerisi bavul doluydu.”





SADECE MAKAM ŞOFÖRÜYÜM

İBB Harita Mühendisi Yakup Öner’in makam şoförü Kamuran Ataç, özel görüşmelere tanıklık etmediğini belirterek “Yakup Öner isimli şahıs ile herhangi bir ticari bağım ticari ilişkim borç alacak vs. yoktur. Kendisiyle sadece İBB bünyesinde makam şoförlüğünü yaparak çalıştım” ifadelerini kullandı.



