Suudi Arabistan'da şiddetli yağışlar sele yol açtı

17:0110/12/2025, Çarşamba
AA
Şiddetli yağışlar sele yol açtı
Şiddetli yağışlar sele yol açtı

Suudi Arabistan'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışlar sele ve taşkınlara yol açtı. Ülkede, bu mevsim, en yüksek yağış miktarı Cidde kentinde kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" televizyonu, ülkenin birçok bölgesinde sele yol açan şiddetli yağışlara ilişkin görüntüleri yayımladı.


Ülkenin batısındaki Cidde'yi vuran şiddetli yağış, havadan çekilen görüntülerle de belgelendi. Kısa süre içinde aralıksız şekilde yağan aşırı miktardaki yağış, sokakların sular altında kalmasına, birçok aracın zarar görmesine ve biriken suların tahliyesinde ciddi zorluklara yol açtı.

Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezine göre, bu mevsim, en yüksek yağış miktarı Cidde kentinde kaydedildi.

Sosyal medyada, Mekke'de şiddetli rüzgar ve yoğun yağışın etkili olduğu anlara ilişkin pek çok görüntü paylaşıldı.


Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi; El-Batın, Hafci, Nairiye ve Karyet el-Ulya gibi Doğu Bölgesi'ndeki kentler için orta ve şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Yağışların sel, taşkın, gök gürültülü fırtına ve görüş mesafesinde ciddi azalmaya yol açabileceği kaydedildi.


Ayrıca Doğu Bölgesi'ndeki Dammam, Zahran, Cubeyl, Ras Tenura, Katif, Huber, Bukayk, Ahsa ve El-Adid kentleri için de yoğun sis uyarısında bulunuldu. Bu durumun, yatay görüş mesafesinde ciddi düşüşe yol açacağı kaydedildi. Hail bölgesi için de şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı.



