Irak'ın Kerkük şehrinde sel nedeniyle 1 çocuk hayatını kaybetti

9/12/2025, الثلاثاء
G: 9/12/2025, الثلاثاء
AA
Irak'ta dere içinden geçen suyun taşmasıyla 8 yaşındaki Biryar İsa sele kapıldı. İtfaiye ekipleri, arama ve kurtarma çalışmaları sonucu küçük çocuğa ait cesedi 5 kilometre uzaklıkta buldu.

Irak’ın Kerkük şehrinde sağanak yağışın ardından oluşan selde bir çocuk hayatını kaybetti.

Leylan Nahiye Müdürü Muhammet Veyis, yaptığı açıklamada, nahiyede şiddetli yağışın sele yol açtığını söyledi.

Veyis, çok sayıda ev, okul ve hizmet kuruluşunun yanında nahiye sakinlerinin etkilendiği sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenin bir çocuk olduğunu belirten Veyis, nahiyeye bağlı Furkan köyünde 8 yaşındaki Biryar İsa'nın evden çıktıktan sonra köy yakınındaki dere içinden geçen suyun taşması nedeniyle sele kapıldığını aktardı.

Veyis, itfaiye ekiplerinin başlattığı uzun arama ve kurtarma çalışmaları sonucu çocuğa ait cesedin yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunduğunu bildirdi.

Kerkük Sivil Savunma Müdürlüğü ve Kerkük İl Sağlık Müdürlüğü yüksek seviyede alarm ilan ederek tüm acil durum ekiplerini ek mesai yapmaya çağırdı.



