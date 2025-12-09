KKTC'yi sel vurdu! Baraj taştı, okullar tatil edildi: 'Dışarı çıkmayın' uyarıları peş peşe yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) etkili olan şiddetli yağışlar, başkent Lefkoşa ve Girne kentinde hayatı olumsuz etkiledi. Gönyeli Barajı ve Kanlıköy Göleti’nin taşması sonucu derelerde su seviyesi hızla yükseldi; Gönyeli ve çevresinde bazı yollar su altında kaldı. Girne’ye bağlı Beylerbeyi köyünde son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 232 kilogram olarak kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, gelen ihbarlar üzerine polis, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı, kaymakamlıklar, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIBTEK) ve belediyelerin koordineli şekilde vatandaşlara yardım sağladığını duyurdu. Trafik ekipleri, açık ve kapalı yollarla ilgili kamuoyunu bilgilendirirken sürücülere dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıda bulunurken Sivil Savunma Teşkilatı, Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de yoğun yağış ve taşkınlar nedeniyle mahsur kalan 7 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.





Başkent Lefkoşa ve Girne’de su tahliyesi çalışmaları

Lefkoşa’da 4 araç ve 10 personelin görev aldığı çalışmalarda 10 noktaya müdahale edildi. Gönyeli ve Boğazköy’de 5 evden, Ortaköy’de bir iş yerinden su tahliyesi yapıldı; Gönyeli’de araçlarında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Girne’de ise 3 araç ve 10 personelle 4 noktada müdahale gerçekleştirildi. Zeytinlik ve Ozanköy’de 2 evden, Çatalköy’de 2 iş yerinden su tahliyesi yapıldı.





"Barajdan akan su ile savak arasında 1 metre kaldı"

Kıbrıs Türk Biyologlar, Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği (BİO-DER) Başkanı Mustafa Kofalı, yerel saat ile 13.30’da yaptığı açıklamada, Gönyeli Barajı’nın önünden yaptığı açıklamada, barajdaki su seviyesi ile barajın savak sistemi arasında yaklaşık 1 metre kaldığını belirtti. Şiddetli taşkının devam etmesi durumunda başkent Lefkoşa’nın daha da büyük bir su baskını riskiyle karşı karşıya kalması bekleniyor.

"Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın"

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu. Tehlike anında Sivil Savunma’nın araç desteğiyle vatandaşların güvenli noktalara taşınacağını belirtti. Amcaoğlu, bölgedeki en büyük endişelerinin güneyden baraj kapaklarının açılması olduğunu ve taşkın riskinin devam ettiğini ifade ederek, "Riskli bölgelerimiz var. Dünden beri organize şekilde çalışıyoruz" dedi. Su seviyesinin yavaş bir şekilde alçaldığını ancak ilerleyen saatlerde şiddetli yağışların devam etmesi ihtimaline karşı köprü başlarına araç ve ekipman yerleştirildiğini bildirdi.





"Yağışlar yarına kadar devam edecek"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 300’ün üzerinde personelle aralıksız görev yapacak şekilde zorlu bir geceye hazırlandıklarını vurguladı. Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece çalışmaları için aydınlatma ve projektör sistemlerine yönelik hazırlıkların tamamlanacağını belirterek, Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgilere göre yağışların yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini kaydetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harmancı, gece çalışmaları için aydınlatma ve projektör sistemlerinin de tamamlanmaya çalışıldığını belirterek, Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgilere göre yağışlı sistemin yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini kaydetti.





Eğitime bir gün ara verildi

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yağışlar nedeniyle yerel saatle 13.00 itibarıyla eğitime bir gün ara verildiğini; bakanlığa bağlı tüm özel ve kamu okullarının yarın idari tatilde olacağını söyledi. Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda sel, güvenlik riski ve ısınma sorunu olmadığını vurguladı.





Otelciler Birliği’nden konaklama desteği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, selden etkilenen ve evleri kullanılamayacak halde olan vatandaşlara ücretsiz konaklama imkanı sağlayacağını duyurdu. Açıklamada, "Birliğimize bağlı oteller, zorlayıcı bu süreci bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla, evleri eski haline getirilene dek selden zarar gören vatandaşlarımıza ücretsiz misafir konaklama imkanı sağlayacaktır" denildi.







