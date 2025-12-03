Yeni Şafak
Endonezya'da yaşanan sel ve heyelanların etkisi sürüyor

Endonezya'da yaşanan sel ve heyelanların etkisi sürüyor

21:193/12/2025, Çarşamba
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Orta Tapanuli Bölgesi'nin Tukka İlçesi'ndeki Huta Nabolon Köyü'nde meydana gelen sel ve heyelanların ardından oluşan yıkım görüntülendi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, Aceh, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra eyaletlerinde etkili olan ani sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 807'ye yükselirken, 647 kişinin kayıp olduğu ve 2 bin 600 kişinin yaralandığı bildirildi.

Endonezya’nın Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Orta Tapanuli Bölgesi’nin Tukka İlçesi’ndeki Huta Nabolon Köyü’nde meydana gelen sel ve heyelanların ardından oluşan yıkım görüntülendi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı’nın verilerine göre, Aceh, Kuzey Sumatra ve Batı Sumatra eyaletlerinde etkili olan ani sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 807’ye yükselirken, 647 kişinin kayıp olduğu ve 2 bin 600 kişinin yaralandığı bildirildi.

#Endonezya
#Sel
#Felaket
#Ölüm
