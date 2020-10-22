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Gündem Suudi savcıya Kaşıkçı terfisi
İSTANBUL

​Suudi savcıya Kaşıkçı terfisi

Suudi savcıya Kaşıkçı terfisi

Suudi Arabistan’daki Kaşıkçı soruşturmasında cinayeti 5 tetikçiyle sınırlayıp Veliaht Muhammed bin Selman ile yakın ekibini aklayan Başsavcı Suud el Muceb terfi etti. Muceb ülkenin Yüksek Alimler Konseyi’ne atanan 20 kişi arasında yer aldı. Soruşturma çerçevesinde Ekim 2018’de İstanbul’a da gelen Muceb, işbirliği yerine Türkiye’nin elindeki delilleri öğrenmeye çalışmıştı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Suud el Muceb
Suud el Muceb

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesindeki Danışma Meclisi, Yüksek Alimler Heyeti ve bazı görevlere ilişkin yeni atamalar gerçekleştirdi. Kral, Başmüftü Şeyh Abdülaziz el-Şeyh’in başkanlık ettiği konseye 20 yeni isim atayarak ‘reform’ emri verdi. Ülkenin en önemli kurumlarından biri Yüksek Alimler Konseyi’ne atanan 20 isimden birisi de Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb oldu.

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VELİAHTI VE KATİLLERİ AKLADI

Başsavcı Muceb, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilen Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmayı yöneten isimdi. Tüm izler Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve ona yakın infaz ekibine çıkmasına rağmen cinayeti sadece 5 tetikçinin üzerine yıkan Savcı Muceb, bu 5 kişi için idam cezası talep etmişti. Mahkeme de bu 5 kişi hakkında önce idam cezası vermiş, ardından da 20 yıl hapis cezasına çevirmişti. Cinayetin planlayıcısı Suudi Arabistan İstihbarat Servisi’nin Başkan Yardımcısı Ahmed el Asiri ve Prens Selman’ın eski danışmanı Suud el Kahtani ile diger katiller beraat etmiş, bu kararla Prens Selman da aklanmıştı.

Suud el Muceb

ÖDÜLÜNÜ ALDI

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünü soruşturmak üzere Ekim 2018’de Türkiye’ye gelen Suudi Başsavcı, o dönemde Türk yetkililerin, Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğuna dair soruları yanıtlamayı reddetmişti. Muceb, Türkiye ile işbirliği yapmadığı gibi, sadece Türk yetkililerin failler aleyhine buldukları delilleri öğrenmekle ilgilenmişti. Kısa bir sürede ülkesine dönen başsavcı, giderken yanında onlarca koli alması süphe uyandırmıştı. Muceb, ülkesine lokum ve fındık götürdüğünü söylemişti. Suudi muhalifler, başsavcını ülkenin en önemli konseyine dahil edilmesinin Kaşıkcı cinayetindeki “sözde başarısının” bir ödülü olarak yorumladı.

Suud’un zirve sancısı

  • Kaşıkcı cinayeti uluslararası platformda Suudiler ‘in önüne çıkmaya devam ediyor. Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) 65 milletvekili, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup yazarak Suudi Arabistan ile ilgili taleplerini iletti. AP milletvekilleri, Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerine devam ettiğini, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde adaletin yerini bulmadığını belirttiler ve Suudi Arabistan’ın 21-22 Kasım’da G20 Zirvesi’ni düzenlemek için uygun olmadığına vurgu yaptılar.

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