Suyu korumak için 10 yıllık seferberlik

Türkiye, su kaynaklarını korumak ve kuraklığın etkilerini azaltmak için kapsamlı bir seferberlik başlattı. Ulusal Su Kurulu’nda son hâli verilen ve 2025-2035 dönemini kapsayan Ulusal Su Planı, 8 hedef, 31 strateji ve 141 eylem ile su-gıdaenerji bağlantısından akıllı su yönetimine kadar geniş bir perspektif sunuyor.





EĞİRDİR MODELİ ÖRNEK OLACAK

2025 yılı için su ve sulama yatırımlarına 147 milyar lira ayrılırken bu yıl 321 projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Göller özelinde, Eğirdir Gölü’nün hacmi son dönemde yüzde 55 azaldı. Bu kapsamda göle yıllık 42 milyon metreküp su takviyesi yapılacak projenin ihalesi tamamlandı. Aynı model Akşehir, Eber, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için de uygulanacak; önümüzdeki dönemde bu göller için de eylem planları açıklanacak.





MODERN SULAMA VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için yapay zeka destekli sulama otomasyonu ve elektronik su yönetim sistemleri artırılacak. Kapalı sulama sistemi oranının yüzde 38’den 2028’e kadar yüzde 45’e çıkarılması hedefleniyor. Atıksu ve döngüsel ekonomi tipi yatırımlara, azami yüzde 75’i geçmemek kaydıyla ek yüzde 10 kamu katkısı sunulacak. Gediz Havzası’nda Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi için planlanan atıksu arıtma tesisi de bölgedeki su kalitesine önemli katkı sağlayacak.





İZLEME VE DENETİM SİSTEMİ

Plan kapsamında, atıksuyun geri kazanılması, su kayıplarının azaltılması, yağmur suyu hasadı ve gri su sistemleri gibi sürdürülebilir uygulamalar yaygınlaştırılacak. Kuraklık riskine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bireysel önlemlerin alınması hedefleniyor. Tüm illerde kırsal ve kentsel alanlarda içme suyu yönetiminin iyileştirilmesi için izleme ve denetim çalışmalarının entegrasyonu sağlanacak. Su Kurulları bünyesinde, mevcut durumun tespiti, sorun ve çözüm önerilerini içeren raporlar hazırlanarak Ulusal Su Kurulu’na sunulacak.





FAYDAYA GÖRE YATIRIM

Havzalardaki suyun kalite ve miktarına göre en yüksek faydayı sağlayacak yatırımlara öncelik verilecek. Örneğin Kızılırmak Deltası ekosisteminin korunması için Çankırı, Çorum ve Yozgat’ta atıksu arıtma tesislerinin inşası ve geliştirilmesi öncelikli olacak. Böylece hem ekosistem korunacak hem de tarım ve içme suyu kalitesi güvence altına alınacak.





ATIK SU İÇİN ALT KURUL

Arıtılmış atık suların tarımda yeniden kullanımına ilişkin sorun ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere idari, teknik ve hukuki çözüm önerilerini geliştirecek bir alt kurul oluşturulacak. Bu sayede su tasarrufu sağlanacak ve tarımsal üretimde sürdürülebilir su kullanımı teşvik edilecek.



