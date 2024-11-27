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Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yeniden başladı

Taksim-Kabataş füniküler hattında seferler yeniden başladı

08:2727/11/2024, Çarşamba
AA
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Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri yeniden başladı. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği açıklanmıştı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyen Taksim-Kabataş füniküler hattı seferleri yapılmaya başlandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği bildirilmişti.





#Füniküler
#F1 Taksim-Kabataş
#Taksim
#Kabataş

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