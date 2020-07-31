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Gündem Bayramda Taksim Meydanı tenha kaldı
İSTANBUL

Taksim Meydanı'nda in cin top oynuyor

Bayramda Taksim Meydanı tenha kaldı

Özel günlerde dolup taşmasıyla bilinen Taksim Meydanı bu bayramda boş kaldı. İnsanların bayram için memleketlerine dönmesiyle birlikte İstanbul nüfusunda gözle görülür bir azalış yaşandı. Bu azalıştan meydan da etkilendi.

Haber Merkezi DHA
Meydan boş kaldı.
Meydan boş kaldı.

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Taksim Meydanı bu bayramda ıssız.

Koronavirüs gölgesinde geçirilen ilk Kurban Bayramı'nda Taksim Meydanı sakin kaldı. Daha önceki bayramlarda turist ve yerli vatandaşların uğrak yeri olan Taksim Meydanı, Caddeler, kafe ve restoranlar boş kaldı.

  • Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı.

DHA
Meydan ıssız.

İstanbul'da açık alanlarda kurban kesimine geçit verilmedi: Polis havadan saniye saniye görüntüledi
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Vatandaşlar memleketlerine gitti

Okulların da uzaktan eğitim sonrası tatil edilmesinden bir zaman sonra il dışına çıkma yasağının kaldırılması ile İstanbul'da yaşayan vatandaşlar memleket ve tatil bölgelerine gitti.

DHA
Vatandaşlar memleketine gidince meydan sessiz kaldı.
  • Koronavirüs gölgesinde geçirilen ilk Kurban Bayramı'nda Taksim Meydanı adeta sessizliğe büründü. İstanbul'da yaşayan vatandaşların bayram tatilini de fırsat bilerek memleketlerini gitmeleri ve kalan kişilerin de kurban kesim işleriyle ilgilenmesi sebebiyle Taksim Meydanı sakin bir gün geçirdi.

Pandemi öncesi turist ve yerli vatandaşların uğrak yeri olan Taksim Meydanı yasak haricindeki günlerde ilk defa bu kadar boş kaldı. Taksim Meydanı'ndaki kafe ve restoranların da boş olduğu görüldü.

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