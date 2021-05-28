​Taksim’de büyük gün

Taksim’de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek. Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı’nın sembollerinden biri oldu. Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı’nda ayrı bir bütünlük oluşturdu. Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.
ERBAŞ’TAN MESAJ
- 2 bin 482 metrekare arsa üzerine yaklaşık 16 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip caminin inşaatı top-down inşaat yöntemiyle yapıldı. Uzunlukları 61 metre olan iki minare ise taşlama. Caminin hat yazıları Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan’a ait. Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr suresinin 20-24. ayetleri yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, da bugün açılacak Taksim Camii’nin hayırlı olmasını diledi. Erbaş, “Cenab-ı Hak kıyamete kadar minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun” dedi.
HALISI DEVE TÜYÜ RENGİ
Taksim’e yapılan cami için Manisa’da özel olarak dokunan deve tüyü rengi halı serildi. Caminin mihrabı 8,5 metre uzunluğunda yapıldı. Mihrabın yüzeyine Esma’ül Hüsna, mihrabın ortasında Kelime-i Tevhid yazıldı. Alt bölümüne ise Cin suresinin 18. ayetinin “Şüphesiz, mescitler yalnız Allah’ındır. Allah ile beraber hiçbir kimseye yalvarmayınız.” şeklindeki Türkçe meali yazıldı.
4 GİRİŞ KAPISI BULUNUYOR
- Camiyi 12 metre çapında, yaklaşık 20 metre boyunda 60 ışıklı avize aydınlatacak. Ana girişiyle birlikte toplamda 4 girişi bulunan caminin ana girişi kapısı çelik olarak yapıldı. Ana kapı 7 metre boyunda, 3 metre 10 santimetre eninde. Caminin 3 katlı otoparkı ise 165 araç kapasitesine sahip.