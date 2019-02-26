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ELAZİĞ

Elazığ yerel haber: Taksinin bagajında yakalandı

Taksinin bagajında yakalandı

Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan taksinin bagajında, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

Haber Merkezi AA
Yakalanan düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Yakalanan düzensiz göçmen, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elazığ-Pertek kara yolu Meşeli Jandarma Karakol Komutanlığı mevkisindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

Taksi şoförü, ekiplerin kontrol etmek istemesi üzerine bagajın açılmadığını belirtti.

Daha sonra açılan bagajda, bir Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulunduğu saptandı.

  • Jandarmadaki işlemlerin ardından düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.
  • Ekiplerce taksi şoförüne 2 bin 830 lira, düzensiz göçmene de 707 lira idari para cezası uygulandı.

Taksinin bagajından Afganlı göçmen çıktı
OYNAT 01:26
Taksinin bagajından Afganlı göçmen çıktı
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir taksinin bagajından Afganistan uyruklu kaçak göçmen çıktı. Taksiciye 2 bin 830 TL, göçmene ise 700 TL para cezası kesildi.
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