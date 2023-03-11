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Takvim başladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa sürecinin başladığını duyurdu. İstifalar için son tarih 16 Mart Perşembe günü saat 17.00. Meclis’te grubu bulunan partilerin de cumhurbaşkanı adaylarını 21 Mart’a kadar YSK’ya bildirmesi gerekiyor.

Uğur Duyan
04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
YSK Başkanı Ahmet Yener seçim takvimini açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener seçim takvimini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararı sonrasında YSK seçim takvimini açıkladı. Seçime ilişkin kritik tarihler şöyle:

16 MART:
Milletvekili adayı olacak kamu görevlileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalarında görev alanlar 16 Mart 17.00’ye kadar istifa edecek.
20 MART:
14 Mayıs seçimi için “Seçimin başlangıç tarihi” 20 Mart olacak.
21 MART
: Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin, cumhurbaşkanı adaylarını 21 Mart’a kadar YSK’ye bildirilmesi gerekiyor.
29 MART:
Meclis’te grubu olmayan partiler ya da 100 bin imza toplayarak seçime girecek bağımsız adaylar 29 Mart 20.00’ye kadar 100 bin imzayı toplaması gerekecek.
22 MART
: Taslak takvime göre 22 Mart’ta seçmen listeleri askıya çıkartılacak. Yaklaşık 10-12 günlük süreçte adres değişikliği, güncelleme, kayıt düzeltme yapılabilecek.
2 NİSAN
: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 2 Nisan’da yayınlanacak. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri ise 3 Nisan’da belirlenecek.
27 NİSAN:
Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 27 Nisan tarihinde başlayacak. Oy kullanma 9 Mayıs’ta bitecek.
4 MAYIS:
Propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim yasaklarının başlama tarihi ise 4 Mayıs olacak.
7 MAYIS:
Cumhurbaşkanı adaylarının 7 Mayıs’ta radyo ve televizyonda propaganda konuşmaları başlayacak.
14 MAYIS:
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için seçim sandığı kurulacak.
28 MAYIS
: 14 Mayıs’ta adaylar gereken oyu alamazsa cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs’ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 18 Haziran'ın ÖSYM sınavları ile çakışması, Hac dönemine denk gelmesi ve okulların tatile girmesiyle milyonların yollara düşmesi nedeniyle seçim tarihinin 14 Mayıs'a alındığını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. AK Parti'ye adaylık başvurusu yapmak isteyenlere bir şart koşan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, seçim kampanyasında müzik kullanılmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.


#YSK
#Seçim
#Adaylık Süreci
#14 Mayıs
1 saat önce
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Takvim başladı
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