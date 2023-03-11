Takvim başladı

YSK Başkanı Ahmet Yener seçim takvimini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim kararı sonrasında YSK seçim takvimini açıkladı. Seçime ilişkin kritik tarihler şöyle:
16 MART:
Milletvekili adayı olacak kamu görevlileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalarında görev alanlar 16 Mart 17.00’ye kadar istifa edecek.
20 MART:
14 Mayıs seçimi için “Seçimin başlangıç tarihi” 20 Mart olacak.
21 MART
: Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin, cumhurbaşkanı adaylarını 21 Mart’a kadar YSK’ye bildirilmesi gerekiyor.
29 MART:
Meclis’te grubu olmayan partiler ya da 100 bin imza toplayarak seçime girecek bağımsız adaylar 29 Mart 20.00’ye kadar 100 bin imzayı toplaması gerekecek.
22 MART
: Taslak takvime göre 22 Mart’ta seçmen listeleri askıya çıkartılacak. Yaklaşık 10-12 günlük süreçte adres değişikliği, güncelleme, kayıt düzeltme yapılabilecek.
2 NİSAN
: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 2 Nisan’da yayınlanacak. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleri ise 3 Nisan’da belirlenecek.
27 NİSAN:
Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemleri 27 Nisan tarihinde başlayacak. Oy kullanma 9 Mayıs’ta bitecek.
4 MAYIS:
Propaganda serbestliğinin ve bir kısım seçim yasaklarının başlama tarihi ise 4 Mayıs olacak.
7 MAYIS:
Cumhurbaşkanı adaylarının 7 Mayıs’ta radyo ve televizyonda propaganda konuşmaları başlayacak.
14 MAYIS:
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için seçim sandığı kurulacak.
28 MAYIS
: 14 Mayıs’ta adaylar gereken oyu alamazsa cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu 28 Mayıs’ta yapılacak.
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