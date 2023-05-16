Takvim böyle işleyecek

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Seçimin 2’nci tura kalmasıyla 28 Mayıs’taki sandık için takvimin nasıl işleyeceği de belli oldu. Buna göre süreç şöyle ilerleyecek:
*15 Mayıs
: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00’de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirecek. Propaganda dönemi başlayacak.
*18 Mayıs:
İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.
*19 Mayıs
: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
*20 Mayıs
: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemine başlanacak.
*24 Mayıs
: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.
*27 Mayıs
: Seçim propaganda dönemi saat 18.00’de sona erecek.
*28 Mayıs
: Türkiye, oy vermek için sandık başına gidecek.
#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
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#seçim takvimi
1 saat önce