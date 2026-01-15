Yeni Şafak
Talas’ta emeklilerle hasbihal günleri

00:1015/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Şu ana kadar bin 19 emekli vatandaş, evinde ziyaret edildi.
Şu ana kadar bin 19 emekli vatandaş, evinde ziyaret edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın talimatıyla gerçekleştirilen uygulama ile Talas’ta bulunan emekli vatandaşlar evlerinde ziyaret ediliyor.

Gönül Belediyeciliğinin örnek uygulamasında bir erkek ve bir kadın personel, haftanın iki günü Talas’ta yaşayan emeklileri evlerinde ziyaret ederek hâl hatır soruyor ve gönlünü alıyor.
Ziyarete eli boş gitmeyen belediye çalışanları, emeklilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuyor. Çay kahve eşliğinde gerçekleşen ziyaretlerde hane halkının çeşitli konulardaki istek ve talepleri de not alınarak çözüme kavuşturuluyor.

"Başkanımızdan Allah razı olsun"

Uygulamadan son derece memnun olduklarını dile getiren emekliler de "
Başkanımızdan Allah razı olsun. Belediyeden evimize gelen kardeşlerimiz, bizimle sohbet ediyorlar, halimizi hatırımızı soruyorlar. Gelirken elleri de boş gelmiyorlar. Güler yüzleriyle, ikramlarıyla, hediyeleriyle gönlümüzü alıyorlar. Bizim için de farklı bir ortam oluşuyor, mutlu oluyoruz. Düşünüldüğümüzü görmek bizi oldukça sevindiriyor"
diye konuştu.

6 ay önce başlatılan uygulama kapsamında şu ana kadar bin 19 emekli vatandaş, evinde ziyaret edildi.

