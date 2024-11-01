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Tam 51 kilo: Erzurum'da ele geçirildi

Tam 51 kilo: Erzurum'da ele geçirildi

16:311/11/2024, Cuma
AA
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Zehir tacirlerine geçit yok.
Zehir tacirlerine geçit yok.

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 51 kilo 550 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.


Bu kapsamda dedektör köpekler "Magnum" ve "Hera"nın da katılımıyla düzenlenen operasyonda, 51 kilo 550 gram eroin bulundu.


Gözaltına alınan bir zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



#Erzurum
#Erzurum Emniyet Müdürlüğü
#Hera
#uyuşturucu

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