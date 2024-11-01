Bir haftada 198 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında, 10 ayda 2 bin 419 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz ve kararlılıkla operasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı. Geçtiğimiz hafta Irak’tan kaçan 3 PKK’lı teröristin Habur’da teslim olduğunu hatırlatan Aktürk, “Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86’ya ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Operasyonlara dair bilgi veren Aktürk, “Son bir haftada 198, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 419 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.