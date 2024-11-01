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Bir haftada 198 terörist etkisiz

Bir haftada 198 terörist etkisiz

Canberk Doğan
04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetleri, TUSAŞ saldırısı sonrasındaki haftada 198, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 419 teröristi etkisiz hale getirdi. Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı da 86’ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında, 10 ayda 2 bin 419 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terörü kaynağında yok etme anlayışıyla kesintisiz ve kararlılıkla operasyonlarını sürdürdüğünü vurguladı. Geçtiğimiz hafta Irak’tan kaçan 3 PKK’lı teröristin Habur’da teslim olduğunu hatırlatan Aktürk, “Yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 86’ya ulaşmıştır” ifadelerini kullandı. Operasyonlara dair bilgi veren Aktürk, “Son bir haftada 198, 1 Ocak’tan bugüne kadar ise 2 bin 419 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.


YUNAN HEYETİ İSTANBUL’A GELİYOR

Tuğamiral konuşmasında, Türkiye ile Yunanistan arasında "Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı" kapsamında Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir heyetin Türkiye’ye geleceğine de değindi. Aktürk, heyetin 5-7 Kasım arasında İstanbul’a ziyaret gerçekleştireceğini ifade etti.





#Milli Savunma Bakanlığı
#pkk
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#terör

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