Gündem Tam bir yıl oldu Geçtiğimiz yıl bugün Ayasofya esaretten kurtuldu 86 yıllık hasret sona erdi
İSTANBUL

Tam bir yıl oldu: Geçtiğimiz yıl bugün Ayasofya esaretten kurtuldu 86 yıllık hasret sona erdi

Geçtiğimiz yıl 10 Temmuz'da Danıştay 10. Dairesi'nin kararı ile Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmişti. 87 yıl sonra yeniden özgürlüğüne kavuşan Ayasofya Camii'nin özüne dönüşünün üzerinden 1 yıl geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tam bir yıl oldu: Geçtiğimiz yıl bugün Ayasofya esaretten kurtuldu 86 yıllık hasret sona erdi
Arşiv

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştayda dava açtı. Davayı duruşmalı inceleyen Daire, 2 Temmuz'daki duruşmada tarafları dinledi.

  • Daire, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararını "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı. Ayasofya Camisi'nin, yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020’de Resmi Gazete'de yayımlandı.

“SEVİNÇTEN AĞLADIK”

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, “Sevinçten ağladım, hissettiğim bu. Hanımla beraber karşı karşıya geçtik ve sevinçten epey ağladık, telefonlara cevap veremedik. Torunum burada, dedim ki 'Bu faaliyetlere benden sonra siz devam edeceksiniz' o da 'Dede ben devam edeceğim' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
GÜNDEM
Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

KARAR SONRASI ELLER SEMAYA AÇILDI

Karar sonrası Ayasofya önünde toplanmalar başladı. Ellerinde Türk Bayrakları bulunan çok sayıda kişi, dua edip tekbir getirirken, kalabalık gittikçe arttı. Ayasofya önünde toplanan kalabalık sevinç gözyaşları döktü.

Ayasofya heyecanı: Secde ettiğimiz an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir
GÜNDEM
Ayasofya heyecanı: Secde ettiğimiz an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir

AYASOFYA CAMİİ KILINAN CUMA NAMAZI İLE AÇILDI

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor. Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi. Erbaş, "Ayasofya: Fethin nişanesi, Fatih'in emaneti" başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.

Kararı duyunca yola çıktılar
GÜNDEM
Kararı duyunca yola çıktılar
Abone Ol Google News
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

​Marmara'da balıkların görünmeye başladı.
Kritik görüşme sona erdi

Kritik görüşme sona erdi

İki lider İsrail-Filistin ihtilafındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Bayram tatili erken başladı

​Beş kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Fatura şoke etti

Fatura şoke etti

​817 liralık doğalgaz faturasına itiraz etti: 96 liraya düştü

​Savunma Sanayii Başkanı iki müjde birden verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.