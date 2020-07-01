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Gündem Ayasofya heyecanı Tarihi karar öncesinde 16 ildeki vatandaşlar Danıştaya Ayasofyayı aç, esaret bitsin çağrısı yaptı
POLİTİKA

Danıştay, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması için açılan davada kararını yarın verecek

Ayasofya heyecanı: Tarihi karar öncesinde 16 ildeki vatandaşlar Danıştay’a “Ayasofya’yı aç, esaret bitsin” çağrısı yaptı

Ayasofya’nın statüsü için tarihi gün, yarın. Danıştay, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen caminin yeniden ibadete açılması için açılan davada kararını yarın açıklıyor. Kararı heyecanla bekleyen vatandaşlar, “Ayasofya’dan ezan duymak ve saf tutup namaz kılmak istiyoruz” dedi.

Yasin Yılmaz Aybike Eroğlu Mustafa Sait Özkan Hatice Saka Fatih Özer Şahin Şen Talha Menteş Yeni Şafak
Ayasofya
Ayasofya

Ayasofya’nın statüsü için karar günü geldi çattı. Danıştay, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması için açılan davada kararını yarın verecek. Yeni Şafak tarihi karar öncesinde Siirt’ten Edirne’ye, Kars’tan Sivas’a kadar 16 şehirde Ayasofya ile ilgili vatandaşın nabzını tuttu. Danıştay’a “Ayasofya’yı aç esaret bitsin” çağrısı yapan vatandaşlar, fethin sembolü olan camide secdeye varmak için sabırsızlanıyor. İşte yurdun dört bir yanından vatandaşların çağrıları:

Gökhan Yılmaz

Gökhan Yılmaz (İş adamı - Kars): İstanbul’un fethi müjdeli bir fetih. Bu fetih Ayasofya’nın camiye çevrilmesiyle taçlandı. Ayasofya yüreğimizde bir yara. Ne zaman cami olarak açılır, Ayasofya’da namaz kılarız işte o zaman o yara kapanır.

Ayasofya için karar haftası: Türkiye 2 Temmuz tarihinde verilecek kritik karara kilitlendi
HAYAT
Ayasofya için karar haftası: Türkiye 2 Temmuz tarihinde verilecek kritik karara kilitlendi

Halaçoğlu: Danıştay 'müze kalsın' derse Ayasofya kararname ile ibadete açılır
OYNAT 00:00
Halaçoğlu: Danıştay 'müze kalsın' derse Ayasofya kararname ile ibadete açılır
Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması için gözler Danıştay'ın 2 Temmuz'daki duruşmasında. Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili TVNET canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Danıştay'ın geçmiş yıllarda olduğu gibi Ayasofya'nın 'müze olarak devam etmesi' yönünde kararı verebileceğini ifade eden Halaçoğlu en net formülü ise şöyle açıkladı: 'Şu an isterse hükümet bir kararnameyle istediği zaman ibadete açabilir.'


NAMAZIMI KILACAĞIM

Recep Yiğit (Esnaf - Kars): Kesinlikle ibadete açılmalıdır. Öyle bazılarının dediği gibi ‘cami olsun ama müze olarak kalsın’ falan değil. Cami olsun ibadete de açılsın. Açıldığı gün Kars’tan geleceğim, namazımı kılacağım Allah’ın izniyle.

Kartal Yerdelen (Çiftçi -Kars): Ayasofya hem Türk milletinin, hem İslam aleminin tarihidir. Bu yara artık kanamasın. Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyoruz.

Barış Koçak

Barış Koçak (İşçi - Amasya) : Ayasofya’nın adı müze olsa da Müslümanların gönlünde camidir. Biz Sultanahmet caminde namaz kılıp Ayasofya’da turist gibi gezmek istemiyoruz.

Ertuğrul Bilmez

Ertuğrul Bilmez (Manav-Adana): Ayasofya’da secde ettiğimizde başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir inşallah. Ayasofya’dan ezan sesinin duyulacağı günü bekliyoruz.

CHP Ayasofya'yı Bizans'a peşkeş çekti
GÜNDEM
CHP Ayasofya'yı Bizans'a peşkeş çekti

İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
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İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi.


Yunus Kılıboz

Yunus Kılıboz (Emekli Polis- Adana): Artık 3 ülkede operasyon yapabilen güçlü ordusu ve ekonomisi olan bir ülkeyiz. İşte bu sebepten dolayı Ayasofya’nın açılması Türkiye’yi Türklerin yönettiğinin kanıtı olacak.

Muhammet Emin İzmir
  • Muhammet Emin İzmir (Öğrenci- Sivas): Bizleri bu coğrafyadan silmek isteyenlere, bizleri Doğu Akdeniz’de tehdit edenlere Ayasofya’nın açılması güzel bir cevap olacaktır. En büyük hayalim Ayasofya Camimiz’in o huzur veren atmosferinde müezzinlik yapmak.

100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
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100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar
1453'te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931'de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.

Ayasofya ibadete açılsın: Vatandaş son kararını verdi
GÜNDEM
Ayasofya ibadete açılsın: Vatandaş son kararını verdi

FATİH’İN BİZE MİRASI

Mine Demirkıyık

Mine Demirkıyık (Öğretmen-Kocaeli): Ayasofya, Fatih’in millete bıraktığı kutlu bir miras. Ne kilisedir ne de müzedir, o her zaman bir camidir. Umuyorum ki Danıştay da ibadete açılması noktasında karar verir ve ben kızım ve eşimle orada şükür namazı kılarız.

Beyza Hacer Toktaș

Beyza Hacer Toktaş (Mali Müşavir- Ankara): Ayasofya sadece Ayasofya’dan ibaret değildir. Ayasofya çağlar ötesinden gelen bir mesajdır, bir çağrıdır.

Alican Yeniçeri
  • Alican Yeniçeri (Bilişimci- Ankara): Bugün duracağımız nokta Ayasofya’yı ilk Cuma’ya hazırlayanların duracağı nokta ile aynı olmak zorundadır. İlk Cuma’nın imamının da söylediği gibi ‘Baykuştan pervamız yok biz şahinler sürüsüyüz’!

Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
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Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla devam ediyor. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu.

Ayasofya'da tarihi anlar: İstanbul'un fethi canlandırıldı
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Ayasofya'da tarihi anlar: İstanbul'un fethi canlandırıldı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla gerçekleştirildi. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu. Kur'an tilaveti sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yoluyla halka seslendi. Sözlerine Fetih Suresi'nin mealiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fetih yıkmanın değil inşa etmenin, imhanın değil ihyanın, zulmün değil adaletin, zilletin değil erdemin, nefretin değil sevginin sembolüdür' ifadelerini kullandı. Konuşma sonrasında Ayasofya'nın hemen dışarısında İstanbul'un fethinin canlandırılması seyredildi. Akabinde hava fişek gösterisiyle tören sona erdi.


Bayram yapar o günü kutlarız

Ahmet Yenilmez

Ahmet Yenilmez (Oyuncu - İstanbul): Ayasofya’yı açmalı mı açmamalı mı millet olarak dünya tarihinden çıkartsanız dünya tarihini yazamayacağımız, dünya tarihinden millet olarak çıkartsanız İslam dini sadece Arap yarım adasından ibaret olan bir din haline gelir. Türk milletinin ne tarihine ne fıtratına ne de karakterine yakışacak bir tartışma değildir. Ayasofya’nın açılıp açılmaması meselesi milletimize yakışmaz. Ayasofya zaten camidir. Ayasofya cami olsun söylemi çok saçmadır. Ayasofya’yı ibadete açma meselesi de devletimin başı açtım der, biz tebaaya düşen de devletimizin verdiği ve namus olarak emanet ettiği camiye korumak düşer. İrade devlete aittir. Korumak için bedel ödemek de millete aittir. Ayasofya camisinin ibadete kapatılması bedeli ödemeyi göze alamadığı için alınmış bir karar. Şimdi bu kararı vermelidir, eğik olan başımızı yerden kaldırmalıdır. Ne zaman bu karar alınırsa biz de o günü bayram olarak kutlarız.

Başlangıç olacak

Erdem Yazıcı (Pazar esnafı - İstanbul): Ayasofya açılmalı. Fethin sembolüdür açılması şart. Cami olarak içi boş da olsa, Avrupa’ya Amerika’ya bir cevap niteliği taşıyacak. Bu Allah’ın izniyle başlangıç, mihenk taşı olacak.

Ahmet Bahtiyaroğlu

Ahmet Bahtiyaroğlu (Emekli Polis- Giresun): Uzun yıllar Emniyet Teşkilatı’nda görev yaptım. Çalışma hayatımın bir bölümünde Ayasofya’yı korumakla görevliydim. Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fetih simgesi olan bu güzel eser, biletle ziyaret edilecek bir mekan olmamalı. Ayasofya aslına uygun olarak ezan sesinin yankılanacağı şekilde açılmalı.

Ayasofya tarihinde ilk: Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı
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Ayasofya tarihinde ilk: Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı
Müzisyen Emre Yücelen, yaklaşık bin 500 yıllık tarihe sahip Ayasofya Müzesi tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kayıtları gerçekleştirdi. Özel izin ile yapılan akustik testi çalışmalarında, ses ve görüntü kayıtları alınırken Ayasofya'da akustiğin bozulmaması için çekim süresince çalışanların Ayasofya içinde bulunmasına izin verilmedi. Ayasofya kubbesi altında ikili ezan, müezzin mahfilinde saba makamı ezan, mihrapta Fetih ve Nasr sureleri hiçbir ses sistemi desteği olmadan, çıplak ses ile okundu.


  • Hasan Arapoğlu (Emekli - Ordu): Şu an İstanbul bizim elimizde değil gibi benim için. Açıldığı an İstanbul bizim demektir. Burayı ibadete açtığın zaman ‘burası benim’ dersin.
  • Yüksel Kurtoğlu (Öğretmen- Ankara): Fatih’in bize emaneti olan Ayasofya’nın aslına dönüştürülerek, ibadete açılmasını arzu ediyorum.

Elif Şafak: Ayasofya kilise olsun
OYNAT 01:28
Elif Şafak: Ayasofya kilise olsun
Elif Şafak, konuk olduğu TV programında çok tartışılacak sözler sarf etti. CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu hafta sonu programında konuşan Şafak, sunucu Çelik'in, 'Ayasofya bir dönem katedral bir dönem cami oldu. Şimdi cami olmasını isteyenler var. Bunu nasıl görüyorsun?' sorusuna 'Ayasofya haftanın bir günü kilise, bir günü cami bir günü de müze olsun' şeklinde cevap verdi.


Hak yerini bulsun

Murat Kekilli
  • Murat Kekilli (Sanatçı-İstanbul): “İslamiyet’in yerleşkeleriyle alakalı belli başlı semboller vardır. Kabe semboldür, Kudüs’te Mescid-i Aksa semboldür. Dünyada 3’üncü en iyi bilinen sembol de Ayasofya’dır. Zaten cami olan bir yeri cami yapmak için uğraşıyoruz. Zaten camidir aslına uygun hale getirilmelidir. Orası bir semboldür, hediyedir ortak bir hediyedir. İnkar edilemez buna karşı çıkılmasının da bir anlamı yok. Arada sorunlar yaşanmış karar alınmış aslına dönmelidir” dedi.
  • Bahri Gebel (İşçi- Gaziantep): Ayasofya müze değil bir ibadethanedir. Hak yerini bulmalı Ayasofya Camisi ibadete açılmalıdır. Müslümanların dirilişi olacak
  • Zarif Ateş (İşletmeci-İstanbul): Açıldığı takdirde inanıyorum ki Müslümanların üzerinde yeniden dirilişin başlangıcı olacak. Dünya ya Davos’ta atılan tokatsa Ayasofya’nın açılışı yumruk olacaktır.
  • Uğur Uluhan (Turizmci- İzmir-): Ayasofya’nın ibadethane statüsüne tekrar kavuşturulması Fatih Sultan Mehmet’in de vasiyetinin yerine getirilmesi noktasında çok önemlidir.

Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
OYNAT 03:30
Evliya Çelebi'nin gözünden Ayasofya'nın tılsımları: Her sayıldığında bir kapı fazla çıkıyor
İbadete açılma tartışmaları ile sık sık gündeme gelen Ayasofya , 15 asırdır ayakta kalan dünya mimarlık tarihinin en önemli yapılarından. Ayasofya, Osmanlı dönemi boyunca birçok büyük ve görkemli cami yapıldığı halde 477 yıl boyunca özel günlerde en sık kullanılan cami oldu. Ayasofya'nın tılsımlarını Seyahatnamesi'nde kaleme alan Evliya Çelebi, Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazından, kullanılan esrarlı kapılara kadar tarihi yapının bir çok özelliğine ışık tutuyor.

Erdoğan'dan Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki: Haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
OYNAT 02:26
Erdoğan'dan Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki: Haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT özel yayınında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir' uyarısında bulundu.

Hasret bitsin

Muhammet Fatih Karışman (Tercüman- Bursa): Hasret bitsin artık. Ayasofya da Müslüman halkta bu mahzunluktan kurtulsun.

Mehmet Filiz (İş adamı- Balıkesir) : Ayasofya açılmalıdır. Kılıç hakkıdır. Türk İslam devletinin mülküdür. Kendi devletine aittir. Tasarrufu kendine aittir.

Mehmet Ali Diner (Yönetici- İzmir) : Ayasofya açılmalıdır. Ayasofya Türklerin kılıç hakkıdır.

Sabır ve dua ile bekliyoruz

Mehmet Drama (Öğretmen-Bursa ): Tüm İslam aleminin istediği gibi ben de bu hatadan dönülüp Ayasofya kapılarının tekrar ibadete açılmasını sabırla ve dua ile bekliyorum.

Muhammet Ali Vatan (Esnaf-Siirt ): Yıllardır bizim olan bir camide artık ibadet etmek İslam aleminin son derece hakkıdır.

Mehmet Uçarman (Emekli - Edirne ): Ayasofya’ya cami olmak ve içerisinde namaz kılmak yakışır.

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı
OYNAT 00:00
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları başladı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayan konser sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı. Program kapsamında Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan'ın sahne aldığı konser başladı. Saat 21.30'da Ayasofya'da düzenlenecek Fetih Şöleni programında ise Fetih Suresi okunacak.

Ayasofya'nın tarihi
FOTOĞRAF 13
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Ayasofya da tarihi yarımada içindeki Sultanahmet’te yer alıyor.
Title
Topkapı Sarayı ile yürüme mesafesinde bulunmakta.
Title
15 yüzyıl boyunca ayakta duran bu yapıt, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının da başyapıtları arasında yer alıyor…
Title
Aya sofya adı ise “kutsal bilgelik” ya da ilahî bilgelik” anlamına geliyor.
Title
Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından MS 532 - 537 yılları arasında patrik katedrali olarak inşa ettirilmiş.
Title
1453 yılında ise İstanbul'un Türkler tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü.
Title
*Ayasofya, mimari bakımdan, bazilika planı ile inşa edildi. (*Hristiyan ve Ortaçağ mimarilerinde, yan geçitleri bulunan galerili veya galerisiz kiliselere bazilika adı veriliyor)
Title
Kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle de mimarlık tarihinde de önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.
Title
1453’de kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı sultanı Fatih Sultan Mehmet’in gösterdiği hoşgörü ile Ayasofya’daki mozaiklerde yer alan insan figürleri tahrip edilmemiş.
Title
İçermeyenler ise olduğu gibi bırakılmış. Üstleri ince bir sıvayla kaplandığından; yüzyıllar boyunca mozaikler doğal ve yapay tahribattan da korunmuş.
Title
Ayasofya 1935 yılından beri müze olarak hizmet veriyor.
Title
Ayasofya Camii, İstanbul’a gelen turistlerin mutlaka uğramaları gereken başlıca tarih mirasları arasında yer alıyor.
Title
Ayasofya da tıpkı Topkapı Sarayı gibi Sultanahmet Meydanı’na yakın bir yerde bulunuyor. Bu bölge Bizans devrinde Hipodrom olarak da bilinirdi. Osmanlı döneminde ise buraya At Meydanı denirdi. İstanbul’un en önemli abideleri Ayasofya, Sultan Ahmet Camii, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Yerebatan Sarnıcı burada, Hipodromun çevresinde yer alıyor…
Ayasofya'nın tarihi
Dünyanın en önemli tarih miraslarından biridir Ayasofya. Müslümanlar kadar Hristiyanlar içinde tarihte hep önemli bir yere sahip olmuştur..


Karar yarın

  • Fetih sembolü Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi için açılan davanın karar duruşması yarın yapılacak. Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek tarihi duruşmada, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin iddiaları dinlenecek. Daire, söz konusu iddiaları ve dosyayı değerlendirerek bir karara varacak. Dairenin, yasa uyarınca kararı aynı gün ya da 15 gün içerisinde açıklaması gerekiyor. Ayasofya’ya emsal gösterilebilecek en yeni karar ise Danıştay’ın Kariye ile ilgili aldığı karar oldu. Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos 1945 tarihli kararıyla müzeye dönüştürülen Kariye’nin yeniden cami yapılmasının önünü açan tarihi bir karara imza atmıştı.

140 yıl önce Ayasofya’nın içi: 6 farklı kareden oluşuyor
FOTOĞRAF 7
Title
Yaklaşık yüz yıla yayılan Pierre de Gigord Fotoğraf Koleksiyonu, 6 binden fazla fotoğraf görüntüsü ile Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunun ve ilk yıllarının görsel bir kaydını oluşturur.
Title
Koleksiyon, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis (İstanbul) olmak üzere kültürel ve kentsel görüntülere odaklanıyor, ancak Balkanlar gibi diğer coğrafi bölgelerden de birkaç resim var.
Title
Koleksiyonda 165'in üzerinde fotoğrafçının eseri temsil ediliyor.
Title
Fotoğraflar çeşitli albümlerde muhafaza edilirken ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Getty Research Institute (Getty Araştırma Enstitüsü), geçtiğimiz günlerde özel Osmanlı fotoğraflarından oluşan arşivi 2019’un başında dijital erişime açmıştı.
Title
O arşivde bulunan çok özel panaromik Ayasofyo fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı.
Title
Toplamda 6 farklı kareden oluşan albüm, Ayasofya'nın neredeyse 150 yıl önceki haline panaromik olarak ışık tutuyor.
Title
Genellikle fotoğrafları çeken kişiler belli olsada Ayasofya’yı çeken fotoğrafçıya dair albümde bir bilgi yer almıyor.
140 yıl önce Ayasofya’nın içi: 6 farklı kareden oluşuyor
1880 yılında 6 farklı kareden oluşturularak hazırlanan panoramik Ayasofya fotoğrafı, Pierre de Gigord Fotoğraf Koleksiyonu'ndan çıktı. 140 yıl öncesine ışık tutan fotoğrafı çeken kişi ise bilinmiyor.

Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı: Belgeler ortada bir sahtekarlık olduğunu ortaya koyuyor
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