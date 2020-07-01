Danıştay, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması için açılan davada kararını yarın verecek
Ayasofya heyecanı: Tarihi karar öncesinde 16 ildeki vatandaşlar Danıştay’a “Ayasofya’yı aç, esaret bitsin” çağrısı yaptı
Ayasofya’nın statüsü için tarihi gün, yarın. Danıştay, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen caminin yeniden ibadete açılması için açılan davada kararını yarın açıklıyor. Kararı heyecanla bekleyen vatandaşlar, “Ayasofya’dan ezan duymak ve saf tutup namaz kılmak istiyoruz” dedi.
Ayasofya’nın statüsü için karar günü geldi çattı. Danıştay, Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması için açılan davada kararını yarın verecek. Yeni Şafak tarihi karar öncesinde Siirt’ten Edirne’ye, Kars’tan Sivas’a kadar 16 şehirde Ayasofya ile ilgili vatandaşın nabzını tuttu. Danıştay’a “Ayasofya’yı aç esaret bitsin” çağrısı yapan vatandaşlar, fethin sembolü olan camide secdeye varmak için sabırsızlanıyor. İşte yurdun dört bir yanından vatandaşların çağrıları:
Gökhan Yılmaz (İş adamı - Kars): İstanbul’un fethi müjdeli bir fetih. Bu fetih Ayasofya’nın camiye çevrilmesiyle taçlandı. Ayasofya yüreğimizde bir yara. Ne zaman cami olarak açılır, Ayasofya’da namaz kılarız işte o zaman o yara kapanır.
Recep Yiğit (Esnaf - Kars): Kesinlikle ibadete açılmalıdır. Öyle bazılarının dediği gibi ‘cami olsun ama müze olarak kalsın’ falan değil. Cami olsun ibadete de açılsın. Açıldığı gün Kars’tan geleceğim, namazımı kılacağım Allah’ın izniyle.
Kartal Yerdelen (Çiftçi -Kars): Ayasofya hem Türk milletinin, hem İslam aleminin tarihidir. Bu yara artık kanamasın. Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyoruz.
Barış Koçak (İşçi - Amasya) : Ayasofya’nın adı müze olsa da Müslümanların gönlünde camidir. Biz Sultanahmet caminde namaz kılıp Ayasofya’da turist gibi gezmek istemiyoruz.
Ertuğrul Bilmez (Manav-Adana): Ayasofya’da secde ettiğimizde başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir inşallah. Ayasofya’dan ezan sesinin duyulacağı günü bekliyoruz.
Yunus Kılıboz (Emekli Polis- Adana): Artık 3 ülkede operasyon yapabilen güçlü ordusu ve ekonomisi olan bir ülkeyiz. İşte bu sebepten dolayı Ayasofya’nın açılması Türkiye’yi Türklerin yönettiğinin kanıtı olacak.
Muhammet Emin İzmir (Öğrenci- Sivas): Bizleri bu coğrafyadan silmek isteyenlere, bizleri Doğu Akdeniz’de tehdit edenlere Ayasofya’nın açılması güzel bir cevap olacaktır. En büyük hayalim Ayasofya Camimiz’in o huzur veren atmosferinde müezzinlik yapmak.
Mine Demirkıyık (Öğretmen-Kocaeli): Ayasofya, Fatih’in millete bıraktığı kutlu bir miras. Ne kilisedir ne de müzedir, o her zaman bir camidir. Umuyorum ki Danıştay da ibadete açılması noktasında karar verir ve ben kızım ve eşimle orada şükür namazı kılarız.
Beyza Hacer Toktaş (Mali Müşavir- Ankara): Ayasofya sadece Ayasofya’dan ibaret değildir. Ayasofya çağlar ötesinden gelen bir mesajdır, bir çağrıdır.
Alican Yeniçeri (Bilişimci- Ankara): Bugün duracağımız nokta Ayasofya’yı ilk Cuma’ya hazırlayanların duracağı nokta ile aynı olmak zorundadır. İlk Cuma’nın imamının da söylediği gibi ‘Baykuştan pervamız yok biz şahinler sürüsüyüz’!
Ahmet Yenilmez (Oyuncu - İstanbul): Ayasofya’yı açmalı mı açmamalı mı millet olarak dünya tarihinden çıkartsanız dünya tarihini yazamayacağımız, dünya tarihinden millet olarak çıkartsanız İslam dini sadece Arap yarım adasından ibaret olan bir din haline gelir. Türk milletinin ne tarihine ne fıtratına ne de karakterine yakışacak bir tartışma değildir. Ayasofya’nın açılıp açılmaması meselesi milletimize yakışmaz. Ayasofya zaten camidir. Ayasofya cami olsun söylemi çok saçmadır. Ayasofya’yı ibadete açma meselesi de devletimin başı açtım der, biz tebaaya düşen de devletimizin verdiği ve namus olarak emanet ettiği camiye korumak düşer. İrade devlete aittir. Korumak için bedel ödemek de millete aittir. Ayasofya camisinin ibadete kapatılması bedeli ödemeyi göze alamadığı için alınmış bir karar. Şimdi bu kararı vermelidir, eğik olan başımızı yerden kaldırmalıdır. Ne zaman bu karar alınırsa biz de o günü bayram olarak kutlarız.
REKLAM
Başlangıç olacak
Erdem Yazıcı (Pazar esnafı - İstanbul): Ayasofya açılmalı. Fethin sembolüdür açılması şart. Cami olarak içi boş da olsa, Avrupa’ya Amerika’ya bir cevap niteliği taşıyacak. Bu Allah’ın izniyle başlangıç, mihenk taşı olacak.
Ahmet Bahtiyaroğlu (Emekli Polis- Giresun): Uzun yıllar Emniyet Teşkilatı’nda görev yaptım. Çalışma hayatımın bir bölümünde Ayasofya’yı korumakla görevliydim. Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fetih simgesi olan bu güzel eser, biletle ziyaret edilecek bir mekan olmamalı. Ayasofya aslına uygun olarak ezan sesinin yankılanacağı şekilde açılmalı.
Murat Kekilli (Sanatçı-İstanbul): “İslamiyet’in yerleşkeleriyle alakalı belli başlı semboller vardır. Kabe semboldür, Kudüs’te Mescid-i Aksa semboldür. Dünyada 3’üncü en iyi bilinen sembol de Ayasofya’dır. Zaten cami olan bir yeri cami yapmak için uğraşıyoruz. Zaten camidir aslına uygun hale getirilmelidir. Orası bir semboldür, hediyedir ortak bir hediyedir. İnkar edilemez buna karşı çıkılmasının da bir anlamı yok. Arada sorunlar yaşanmış karar alınmış aslına dönmelidir” dedi.
Bahri Gebel (İşçi- Gaziantep): Ayasofya müze değil bir ibadethanedir. Hak yerini bulmalı Ayasofya Camisi ibadete açılmalıdır. Müslümanların dirilişi olacak
Zarif Ateş (İşletmeci-İstanbul): Açıldığı takdirde inanıyorum ki Müslümanların üzerinde yeniden dirilişin başlangıcı olacak. Dünya ya Davos’ta atılan tokatsa Ayasofya’nın açılışı yumruk olacaktır.
Uğur Uluhan (Turizmci- İzmir-): Ayasofya’nın ibadethane statüsüne tekrar kavuşturulması Fatih Sultan Mehmet’in de vasiyetinin yerine getirilmesi noktasında çok önemlidir.
Fetih sembolü Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesi için açılan davanın karar duruşması yarın yapılacak. Danıştay 10. Dairesi’nde görülecek tarihi duruşmada, davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin iddiaları dinlenecek. Daire, söz konusu iddiaları ve dosyayı değerlendirerek bir karara varacak. Dairenin, yasa uyarınca kararı aynı gün ya da 15 gün içerisinde açıklaması gerekiyor. Ayasofya’ya emsal gösterilebilecek en yeni karar ise Danıştay’ın Kariye ile ilgili aldığı karar oldu. Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos 1945 tarihli kararıyla müzeye dönüştürülen Kariye’nin yeniden cami yapılmasının önünü açan tarihi bir karara imza atmıştı.