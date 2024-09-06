Tam gün eğitimi yaygınlaştıracağız

Yeni eğitim yılı pazartesi günü başlayacak. İstanbul’da 2 milyon 951 bin 685 öğrenci, 171 bin 262 öğretmen ve 7 bin 622 okul yeni öğretim yılına hazır. İstanbul'da ikili eğitimi yaygınlaştırmak için çalıştıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Geçen yıl 880 olan ikili okul sayımızı, bu yıl 775’e düşürdük. Bu hedef doğrultusunda, tam gün eğitimi yaygınlaştırarak öğrencilerimize daha verimli bir öğrenme ortamı sunmayı amaçlıyoruz” dedi. Okullarda fiziksel iyileştirmeye ağırlık verdiklerine ve deprem riski taşıyan birçok binada güçlendirme çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Yentür, “İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nce yürütülen çalışmalarda, 961 okul depreme karşı güçlendirildi. 372 okul ise yıkılıp yeniden inşa edildi” diye konuştu.