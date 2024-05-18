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Gündem

Tam kadro kamp

AK Parti bir süredir 31 Mart seçimlerinin ayrıntılı röntgenini çekmek için çalışmalar yürütüyor. İki yıllık aranın ardından tam kadro kampa hazırlanan AK Parti’de kamp gündemi; başta seçim sonuçları olmak üzere ekonomik gelişmeler ve hükümet icraatları.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:26 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 7 Haziran Cuma günü Kızılcahamam'da başlayacak. 9 Haziran Pazar günü sona erecek olan kamptaki değerlendirmeler, yeni hazırlanacak yol haritasının da ana omurgasını oluşturacak. Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenecek kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ile birim başkan yardımcıları katılacak.

GÜÇLENEREK YOLA DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki dönem için de kampta değerlendirme yapılacak. Erdoğan’ın daha önce yaptığı açıklamalarda “Yorulan arkadaşlarımız, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.



#AK Parti
#Siyaset
#Recep Tayyip Erdoğan
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