Tam kadro kamp

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 7 Haziran Cuma günü Kızılcahamam'da başlayacak. 9 Haziran Pazar günü sona erecek olan kamptaki değerlendirmeler, yeni hazırlanacak yol haritasının da ana omurgasını oluşturacak. Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenecek kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ile birim başkan yardımcıları katılacak.