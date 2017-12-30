Tamamı rehabilite edilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan-Çad-Tunus temasları hakkında açıklama yaptı. 'Afrika Açılımı'nın bir devamı olarak Erdoğan’ın, bu üç ülkeye gittiğini, bugüne kadar da 24 ülkeye toplam 28 ziyaret yaptığını söyleyen Kalın, Afrika ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti. Kalın, Afrika’ya sömürü amaçlı ve tek taraflı çıkar için gidilmediğini ifade ederek, tam tersine Afrika’nın ayakta durmasını sağlayacak politikalar, ilişkiler ve anlaşmaları geliştirmek için çalıştıklarını anlattı. Bunun meyvelerini de görmeye başladıklarına işaret eden Kalın, bugün Afrika’daki Türk büyükelçiliği sayısının 39 olduğunu, 2018’de 41’e çıkacağını bildirdi.

TİCARET HACMİMİZ ARTACAK

Sudan ve Çad’a 'cumhurbaşkanı' düzeyinde ilk ziyaretin yapıldığına işaret eden Kalın, “Bu ülkelere çok iyi bir hazırlıkla gittik. Bizim özellikle ikili ticaret hacmimizi geliştirmek için attığımız adımlar var. Şu anda 400 küsur milyon dolar civarında ama bunu yetersiz görüyoruz. Aslında Sudan’ın üzerindeki yaptırımların kaldırılmasıyla da büyük bir potansiyel var. Sudanlılar da kısa sürede bu altyapıyı oluştururlarsa bu ticaretin de çok daha artacağını ve Sudan halkına büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

REKLAM

EKONOMİK POTANSİYEL VAR

Kalın, Sudan’da TİGEM’in 15 bin hektarlık bir tarım projesi olduğunu, bununla ilgili protokollerin tamamlandığını, çok yakın zamanda Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin tekrar Sudan’a giderek çalışmanın başlatılacağını açıkladı. Aynı zamanda bölgede savunma sanayi, askeri iş birliği alandaki ilişkileri geliştirdiklerini vurgulayan Kalın, Sevakin Adası’nda da ciddi bir ekonomik potansiyelin olduğunun altını çizdi.

DEVAMI GELECEK

Kalın, Sevakin Adası ile ilgili fizibilite çalışmalarının yapılacağını bildirerek, “Kızıldeniz’e açıldığı için çok önemli bir potansiyel sunuyor. Sevakin Adası’nda TİKA, iki cami ve bir gümrük binasını restore etti. Devamı gelecek. Niyetimiz adanın tamamını rehabilite etmek ve bir turizm alanı haline getirmek. Çünkü Osmanlı’da da Cidde’ye geçmeden önce önemli bir hac ve umre limanıydı orası” diye konuştu.