Tarih sizi affetmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki katliamlardan dolayo tarihin ABD ve İsrail'i affetmeyeceğini belirterek uluslararası toplumu Filistin'deki zulme son vermeye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve May ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ana gündemi Filistin oldu. Görüşmede Suriye, Irak, İran kapsamlı ortak eylem planını, Kudüs ve Filistin başta olmak üzere son gelişmeleri de ele aldıklarını bildiren Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

TRUMP CESARETLENDİRDİ

"ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmiyoruz. ABD, bu girişimiyle uluslararası hukuku açıkça hiçe sayarak, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır. Ancak Amerikan yönetiminin fütursuz politikaları, İsrail'i işgal, gasp ve şiddet yönünde daha da cesaretlendirmiştir. Nitekim dün 55 Filistinlinin, son aldığım rakam 60, hayatını kaybetmesine, birçoğu ağır olmak üzere 2 bin 500'ünün de yaralanmasına sebep olan saldırılar, işte bu politikaların sonucudur."

DÜNYAYA MESAJ VERECEĞİZ

İsrail'i şu attığı adımlarla haklı olarak kabul etmemiz mümkün değildir. İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir. Ben uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye ve bu zulme son vermeye davet ediyorum. Amerika 'Ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım.' diyor. Hayır sen haklı değilsin. Tarih seni affetmeyecek. Bu gerçeği göreceğiz. İsrail'i hiç affetmeyecek. Bunu da göreceğiz. Öyleyse bütün mesele, biz güçlüden yana mı yoksa haklıdan yana mı olacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini cuma günü İstanbul'da düzenlenecek olağanüstü toplantıya davet ettik. Dünyaya çok güçlü bir mesajı İstanbul'dan vereceğiz. Bu adımı orada atacağız.

FARKLI ADIMLAR OLABİLİR

Filistin'de ciddi manada yaralılar var. İsrail şu anda bu yaralıların oradan çıkarılmasına müsaade etmiyor. Maalesef o yaralı haliyle ölüme terk ediliyor. Bütün bunlarla beraber şu anda biz İsrail Büyükelçisini zaten gönderdik. Bunun yanında şu anda bizim İsrail'deki elçimizi de biz değerlendirmelerde bulunmak üzere ülkemize çağırdık. Şimdi bu akşam bir gelişme daha duydum, onlar (İsrail) Kudüs'teki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etmediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır. Onların da neticesini bekliyoruz. Bütün bunlarla beraber şu anda farklı ülkeler kendi büyükelçilerini çekmeye başladılar. Bunların üzerinde de cuma günü durmuş olacağız. Dünyaya bu konuyu en ideal şekliyle işleyeceğiz."

Başımızın çaresine bakarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti kapsamında Londra'da Bloomberg TV’ye mülakat verdi. Bir soru üzerine ABD ile ilişkiler konusunda konuşan Erdoğan şunları kaydetti: Savunma ihtiyaçlarımızı ABD'den gideremiyorsak başımızın çaresine bakarız. Hakan Atilla'yı suçlamak Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir. Türkiye-ABD ilişkilerini yer ile yeksan etmeyecek bir karar çıkmasını umuyorum. Yunanistan, S-300 füzelerini Rusya'dan aldı, bir şey denmedi. Bir defa siz devlet başkanısınız. Halk para politikalarıyla ilgili konularda kimi sorumlu tutar? Bunu Başkan'a soracağına göre para politikalarında etkili olan bir Başkan görüntüsü vermeye mecburuz. Başkan'ın bu etkinliği önemli bir değişiklik. Bu birilerini rahatsız edebilir, ama mecburuz. Vatandaşa hesap veren, devleti yönetendir. Türkiye'nin çıkarlarını korumak için bu adımları atacağız, ülkemizin çıkarları neyi gerektiriyorsa bunu yaparız. Bu yönetim anlayışı Amerika'da ne ise Avrupa'da ne ise Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Onlar için meşru olan bir şey bizim için gayrimeşru olamaz. Bunu herkes böyle bilsin. Adımlarımızı da ona göre atacağız."

Kraliçe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü. Resmi ziyaret için İngiltere'ye giden Erdoğan, temaslarını dün de sürdürdü. Erdoğan, üst düzey görüşmeler kapsamında Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü. Buckingham Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

Yahilerden Türkiye’ye tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Haham Elahanan Beck ve beraberindeki Neturei Karta Ortodoks Musevi Cemaati üyelerini kabul etti. Basına kapalı kabul, yarım saat sürdü. Toplantı sonrasında açıklama yapan Hamam Elahanan Türkiye'nin İsrail'e tepkisine destek verdi. Haham Beck şunları kaydetti: İsrail'e yardım etmenin, Yahudi halkının lehine olmadığını kavramalı ve anlamalılar. Yahudilere yardımcı olmak istiyorsanız o zaman Türkiye Cumhurbaşkanının yaptığını yapın, elçiliğinizi oradan çekin. Ortaya çıkın ve sesli bir şekilde İsrail devletine karşı olduğunuzu söyleyin”

Şiddeti durdurun

İngiltere Başbakanı Theresa May de İsrail'e 'şiddeti durdur' çağrısı yaptı. May "İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz. Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma yapılmalı" dedi. Türkiye ile ticaretin yüzde 50'den fazla ilerleme gösterdiğini belirten May "Biz AB'den çıktıktan sonra ticari ilişkilerimizi ele alacağız. İngiltere ile Türkiye’nin milli muharip uçak projesi, derin ve kalıcı bir savunma ortaklığının başlangıcıdır" dedi. May ayrıca 3.5 milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yaparak gösterdiği olağanüstü cömertliğinden dolayı Türkiye'yi takdir ettiğini söyledi.

Filistin telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’deki son gelişmelerle ilgili olarak Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri yönelik saldırıları ele alındı. Liderler, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın cuma günü İstanbul’da yapmayı planladığı olağanüstü toplantı başta olmak üzere konuyla ilgili atılabilecek adımlara ilişkin fikir teatisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde ABD ve İsrail’e karşı İslam ülkelerinin ortak tavır sergilemenin önemini vurguladı.

DÜNYA Vahşi

DÜNYA Türkiye’yi örnek alalım