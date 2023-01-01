Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında patlama

Suç makinasının yıllardır sürdürdüğü foyası yüzündeki ben sayesinde ortaya çıktı. Denizli'nin iki ilçesinde 220 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan hırsızlar, JASAT tarafından yakalandı. Kendisine çok benzeyen kardeşinin kimliğini göstererek yıllardır kaçan firari gözaltına alındı.