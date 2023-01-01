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Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında patlama
Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında patlama meydana geldi. Asit kazanından geldiği iddia edilen patlama sonrasında çok sayıda işçi yaralandı.
14:01 . 18/01/2023 Çarşamba
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Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında patlama

Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında patlama

Denizli’de faaliyet gösteren Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş. fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralı işçilerin vücutlarında yanık olduğu ifade edildi.


Asit kazanından geldiği iddia edilen patlama sonrasında çok sayıda işçi yaralandı. Durumun ekiplere bildirilmesi üzerine çok sayıda sağlık görevlisi bölgeye sevk edildi. Vücudunda yanık oluşan yaralı işçilerden bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.


#Denizli
#Yangın
#Patlama
13 dakika önce
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Tarım Kredi Süt Ürünleri fabrikasında patlama
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