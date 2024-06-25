Tatil sonrası MYK'da öncelik ekonomi oldu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genel Merkez’de toplandı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası dün toplanan MYK’nın gündemi yoğundu.

Toplantıda başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme, görüşülen konu başlıkları arasında yer aldı. 4 bakanlığın konuya ilişkin çalışması ile Meclis ayağında sivil toplum örgütü ve diğer paydaşlarla yürütülen temaslar, gelen öneri ve teklifler ele alındı.

EKONOMİ MASADA

MYK’da, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi reformu çalışması başta olmak üzere ekonomide alınan tedbirler ile tasarruf paketi uygulamalarındaki son durum da değerlendirildi. Bu çerçevede Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci bir sunum yaptı.

GAZZE’DEKİ TRAJEDİ

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da Gazze başta olmak üzere mağdur coğrafyalardaki insanlık dışı uygulamaların önlenmesi konusunda yürütülen çabalar ve yaşanan trajediler ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yükselen ırkçı akımlara ilişkin MYK’da son durumu aktardı.

5 İLDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Yerel seçim sonuçları, AK Parti MYK toplantısında bir kez daha masaya yatırıldı. Parti teşkilatındaki son durum da gözden geçirildi. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra “Seçmenin mesajını aldık” sözleriyle değişim mesajı vermişti. AK Parti ilk olarak il teşkilatlarında değişim için düğmeye bastı. Rize ve Adıyaman ile başlayan süreçte dün aralarında iki büyükşehrin de olduğu 5 il başkanlığında bayrak değişimine gidildi.

KAMP HAZIRLIĞI

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alındı. 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 30 Haziran 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da, bu kez belediye başkanlarıyla yapılacak. AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs-2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Vergi iddiaları spekülasyon

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Çelik, siyasetteki yumuşama açıklamalarından sonra gündemden düşmeyen Cumhur İttifakı hakkında net mesajlar verdi. Sosyal medyadaki vergi spekülasyonlarına itibar edilmemesi çağrısı da yapan Çelik, özetle şunları kaydetti:

* İTTİFAKA VURGU- Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiği, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar.

* VERGİ PAKETİ- Orta Vadeli Program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir. Vergi adaleti için yapılan çalışmalardır bunlar. Taslakta uygun görülen görülmeyen her şey yazılır. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomi yönetimimiz net, şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir.

* İSRAİL BÖLGE SAVAŞI İSTİYOR- Netanyahu yönetimi son saldırıları ile soykırımda yeni bir aşamaya geçti. Netanyahu ve ekibi kişisel ikbali için soykırım yapıyor. Hukuki yüzleşmekten kurtulmak için bölge savaşı çıkarmaya çalışıyor. Lübnan'da ateşin yükselmesi daha ciddi tehditle karşı karşıya olduğumuzu göstermekte. HAMAS olumlu yaklaşırken Netanyahu olumlu yaklaşmıyor. Netanyahu'ya söz geçiremeyenler HAMAS üzerinden baskı kurmaya çalışıyor. Soykırım siyasetine karşı her alanda karşı durmaya, bununla mücadeleye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun var olup olmadığı Gazze konusuna bağlıdır.

* TERÖRİSTANA İZİN VERMEYİZ- Suriye'nin kuzeyindeki birtakım terörist faaliyetlerin DEAŞ'la mücadele adı altında dünyaya demokrasi diye pazarlanması kabul edilemez. PKK güdümündeki bir seçim faaliyeti, esasında teröristan kurulması anlamına gelir. ABD ve bazı Batılıların bunu doğru değerlendirmesinden de memnuniyet duyuyoruz.

* VEKALETEN İDARE EDİLEN İLLERE ATAMA- Teşkilat başkanlığımız çeşitli çalışmalar yapıyor. Cumhurbaşkanımızın teşkilat konusunda hassasiyeti var. Vekaletle idare edilen illerde asaleten atamalar yapılacak.







