Tatil sonrası MYK'da öncelik ekonomi oldu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genel Merkez’de toplandı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası dün toplanan MYK’nın gündemi yoğundu.
Toplantıda başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme, görüşülen konu başlıkları arasında yer aldı. 4 bakanlığın konuya ilişkin çalışması ile Meclis ayağında sivil toplum örgütü ve diğer paydaşlarla yürütülen temaslar, gelen öneri ve teklifler ele alındı.
EKONOMİ MASADA
MYK’da, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi reformu çalışması başta olmak üzere ekonomide alınan tedbirler ile tasarruf paketi uygulamalarındaki son durum da değerlendirildi. Bu çerçevede Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci bir sunum yaptı.
GAZZE’DEKİ TRAJEDİ
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da Gazze başta olmak üzere mağdur coğrafyalardaki insanlık dışı uygulamaların önlenmesi konusunda yürütülen çabalar ve yaşanan trajediler ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yükselen ırkçı akımlara ilişkin MYK’da son durumu aktardı.
5 İLDE BAYRAK DEĞİŞİMİ
Yerel seçim sonuçları, AK Parti MYK toplantısında bir kez daha masaya yatırıldı. Parti teşkilatındaki son durum da gözden geçirildi. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra “Seçmenin mesajını aldık” sözleriyle değişim mesajı vermişti. AK Parti ilk olarak il teşkilatlarında değişim için düğmeye bastı. Rize ve Adıyaman ile başlayan süreçte dün aralarında iki büyükşehrin de olduğu 5 il başkanlığında bayrak değişimine gidildi.
KAMP HAZIRLIĞI
Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alındı. 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 30 Haziran 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da, bu kez belediye başkanlarıyla yapılacak. AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs-2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.
Vergi iddiaları spekülasyon
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Çelik, siyasetteki yumuşama açıklamalarından sonra gündemden düşmeyen Cumhur İttifakı hakkında net mesajlar verdi. Sosyal medyadaki vergi spekülasyonlarına itibar edilmemesi çağrısı da yapan Çelik, özetle şunları kaydetti: